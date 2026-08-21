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        Haberler Dünyadan Dua Lipa'nın deniz coşkusu

        Dua Lipa'nın deniz coşkusu

        Dua Lipa, iki kardeşiyle birlikte Ibiza tatiline çıktı. Ünlü şarkıcı, bol bol tekneden denize atlayarak tatilin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Dua Lipa, erkek kardeşi Gjin Lipa ve kız kardeşi Rina Lipa ile birlikte İbiza'da bir tekne tatilinin tadını çıkarırken görüntülendi.

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        Üçlü, İspanya sahilinde bir teknede bol bol denize girerken objektife yansıdı.

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        Ibiza'nın Balear Adaları'nda demirleyen kardeşler, bol bol birbirlerinin fotoğraflarını çekti.

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        Modellik yapan 25 yaşındaki Rina Lipa, 30 yaşındaki ablası Dua Lipa'nın denize atlayış anını yakalamak için telefonuna sarıldı.

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        Ünlü şarkıcı, leopar desenli bikinisiyle fit görünümünü sergiledi.

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        İngiliz oyuncu Callum Turner ile 31 Mayıs'ta Londra'da nikah kıyab ve ardından haziran ayında Sicilya'da üç gün üç gecelik gösterişli bir düğün yapan Lipa, eşiyle geçirdiği uzun balayının ardından ailesine zaman ayırmayı tercih etti.

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        Turner, bir süredir oyuncu Margaret Qualley ile başrolleri paylaştığı 'Possession' filminin çekimlerini sürdürüyor.

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        #Dua Lipa
        #tatil
        #İbiza
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