Funda Arar'ın aile tatili
Funda Arar, eşi Febyo Taşel ve oğlu Aras ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Bir plajda görüntülenen Arar, oğlu ile denizde sohbet edip suda keyifli vakit geçirdi
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:41 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Funda Arar, eşi müzisyen Febyo Taşel ve oğlu Aras ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Arar, gün boyunca ailece keyif yaptı.
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Oğluyla birlikte denize giren şarkıcı, suda Aras ile sohbet edip keyifli anlar geçirdi.