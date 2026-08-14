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        Haberler Magazin Funda Arar'ın aile tatili

        Funda Arar'ın aile tatili

        Funda Arar, eşi Febyo Taşel ve oğlu Aras ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Bir plajda görüntülenen Arar, oğlu ile denizde sohbet edip suda keyifli vakit geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Funda Arar, eşi müzisyen Febyo Taşel ve oğlu Aras ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

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        Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Arar, gün boyunca ailece keyif yaptı.

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        Oğluyla birlikte denize giren şarkıcı, suda Aras ile sohbet edip keyifli anlar geçirdi.

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        Febyo Taşel ise arkadaş grubuyla sohbet etti.

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        #funda arar
        #Febyo Taşel
        #Aras Taşel
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