Gizem Karaca: Annelik psikopatlıkmış
Gizem Karaca, annelik deneyimiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu, kızı Leyla Yaz ile birlikte hayatının değiştiğini belirterek, anneliğin beraberinde getirdiği endişeleri ve yaşadığı duygusal süreci anlattı
2011 Miss Turkey ikincisi olan ve ilerleyen dönemde oyunculuk kariyerine adım atan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.
Çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında ilk çocukları Leyla Yaz'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Karaca; annelik deneyimi, dış dünyadaki endişeleri ve kızıyla olan ilişkisine dair düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, "Annelik denilen şey, hakikaten psikopatlıkmış. Etrafta o kadar çok tehlike var ki! Garip garip tehlikeler üretiyorum kafamda. Bir yanda elini bırakıp başka bir yöne gidebiliyor ve karşında; mesela bakmasını ya da dokunmasını istemediğin insanlar çıkıyor. İnsanların yüzünü falan analiz etmeye, aklını okumaya çalışıyorum. Bebeğimle ilgili yaklaştıklarında kafalarındaki sesi duymaya çalışıyorum çünkü etrafta o kadar değişik tehlikeler var ki" dedi.
Kızının sosyal ve sevecen yapısına dikkat çeken Karaca, "Bebeğim herkese sarılmak, kucağına gitmek istiyor ama ilginç bir şekilde erkeklerden uzak duruyor. Bu durumun DNA'sına mı işlediğini merak ediyorum. Eczanede ya da dışarıda biri ona gülümsediğinde hemen el sallıyor. Bu özellikleri çok güzel ancak beni aynı zamanda endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.
Annelik sürecindeki içsel karmaşasından da bahseden Karaca, "İstiyorsun ki çocuğun senin en iyi versiyonun olsun, senin yaptığın hataları yapmasın. Ama aynı zamanda da senin gibi olsun istiyorsun. Çok garip bir his. Ya bu nasıl bir kafa? Bazen gerçekten çok stresleniyorum; tahammülümün çok eksik olduğunu hissediyorum, tahammül seviyem çok düştü" şeklinde konuştu.