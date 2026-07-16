Gizem Karaca: Annelik psikopatlıkmış

Annelik sürecindeki içsel karmaşasından da bahseden Karaca, "İstiyorsun ki çocuğun senin en iyi versiyonun olsun, senin yaptığın hataları yapmasın. Ama aynı zamanda da senin gibi olsun istiyorsun. Çok garip bir his. Ya bu nasıl bir kafa? Bazen gerçekten çok stresleniyorum; tahammülümün çok eksik olduğunu hissediyorum, tahammül seviyem çok düştü" şeklinde konuştu.