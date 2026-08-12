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        Haberler Magazin Gizem Karaca'dan kilo verme sitemi

        Gizem Karaca'dan kilo verme sitemi

        Gizem Karaca, spor salonundan yaptığı paylaşımda kilo alma ve verme sürecindeki farka dikkat çekerek, "Neden kilo almak bu kadar kolay?" sözleriyle isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 22:38 Güncelleme:
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        2011'de Miss Turkey'de ikinci olan Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Çift, geçen yıl haziran ayında kızları Leyla Yaz'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu.

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        Sosyal medya hesabından zaman zaman özel hayatından kesitler paylaşan Karaca, bu kez spor salonundan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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        Geçtiğimiz aylarda spora başladığını duyuran oyuncu, antrenman sırasında kilo alma ve verme sürecindeki farktan yakındı.

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        "BU İŞTE BİR YANLIŞLIK VAR"

        Spor yaparken kendisini görüntüleyen Karaca, "Şu halime bakın, bu işte bir yanlışlık var! Neden kilo almak bu kadar kolay? Oturduğumuz yerden kilo alabiliyoruz. Peki, neden bunları vermeye çalışırken su gibi ter döküyoruz? Neden bu kadar uğraşıyoruz? Sinir oldum" sözleriyle sitemini dile getirdi.

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