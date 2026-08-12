Gizem Karaca'dan kilo verme sitemi

"BU İŞTE BİR YANLIŞLIK VAR"

Spor yaparken kendisini görüntüleyen Karaca, "Şu halime bakın, bu işte bir yanlışlık var! Neden kilo almak bu kadar kolay? Oturduğumuz yerden kilo alabiliyoruz. Peki, neden bunları vermeye çalışırken su gibi ter döküyoruz? Neden bu kadar uğraşıyoruz? Sinir oldum" sözleriyle sitemini dile getirdi.