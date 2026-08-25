Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozları
İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy çiftinden yeni paylaşım geldi. Hamilelik sürecini gözlerden uzak geçiren Bahadır'ın büyüyen karnı dikkat çekti
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 19:35 Güncelleme:
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Gökçe Bahadır ile Müzisyen Emir Ersoy, 2022 yılında hayatlarını birleştirmelerinin ardından şu sıralar ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını ve sevincini yaşıyor.
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Geçtiğimiz ay 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Bahadır'ın, bu süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ortaya çıkmıştı.
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Bir kız çocukları olacak olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinden yeni paylaşımlar geldi.