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        Haberler Magazin Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozları

        Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozları

        İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy çiftinden yeni paylaşım geldi. Hamilelik sürecini gözlerden uzak geçiren Bahadır'ın büyüyen karnı dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 19:35 Güncelleme:
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        Gökçe Bahadır ile Müzisyen Emir Ersoy, 2022 yılında hayatlarını birleştirmelerinin ardından şu sıralar ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını ve sevincini yaşıyor.

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        Geçtiğimiz ay 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Bahadır'ın, bu süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ortaya çıkmıştı.

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        Bir kız çocukları olacak olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinden yeni paylaşımlar geldi.

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        Ünlü oyuncunun sosyal medyada yayımladığı karelerde, büyüyen karnının iyice belirginleştiği de gözlerden kaçmadı.

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        Gökçe Bahadır, o anları ise "Hadi gel, biraz fotoğraf çekelim" notuyla paylaşarak hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

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        #Gökçe Bahadır
        #Emir Ersoy
        #bebek
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