Gupse Özay: Sosyalleşmek benim bütün enerjimi tüketiyor

"KIZIMIN KAHKAHA ATTIĞI HER ANLA GURUR DUYUYORUM"

Bugüne kadar kendisiyle en çok gurur duyduğu anın annelik olduğunu söyleyen Özay, kızı Jan Asya'nın mutluluğunun kendisi için en büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti. Oyuncu, "Kızımın kahkaha attığı her anla gurur duyuyorum. O çok mutlu bir çocuk, maşallahı var. Mutlu bir çocuk yetiştirmiş olmaktan dolayı içimin içime sığmadığını hissediyorum. Kızım da oldukça komik bir çocuk" ifadelerini kullandı.