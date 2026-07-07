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        Haberler Magazin Gupse Özay: Sosyalleşmek benim bütün enerjimi tüketiyor

        Gupse Özay: Sosyalleşmek benim bütün enerjimi tüketiyor

        Dert dinlemekten hoşlanmadığını söyleyen Gupse Özay, sosyalleşmenin kendisini yorduğunu ifade etti. Özay, "Sosyalleşmek benim bütün enerjimi tüketiyor. Evden çıkınca her insanla konuşmam gerekecek, dert dinleyeceğim. Herkes de çok dertli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 08:07 Güncelleme:
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        2020 yılında meslektaşı Barış Arduç ile evlenen ve 2022'de kızı Jan Asya’yı kucağına alan Gupse Özay, konuk olduğu bir programda özel hayatı, kariyeri ve kişisel dünyasına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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        "ŞOKA UĞRADIKLARINI YÜZLERİNDEN OKUYABİLİYORUM"

        Dışarıdan bakıldığında sadece eğlenceli ve komik biri olarak algılandığını söyleyen Özay, "Beni tanımayan insanlar uzaktan gördüklerinde, komiklik yaptığımdan dolayı beni 'saf' zannedebilirler. Aslında çok şeytanım; her yol yapılır, her şey ayarlanabilir, ikna edilebilir gibi duruyorum ama mesela şunu fark ettim; disiplinli tarafımı gördüklerinde şoka uğradıklarını yüzlerinden okuyabiliyorum" dedi.

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        "KIZIMIN KAHKAHA ATTIĞI HER ANLA GURUR DUYUYORUM"

        Bugüne kadar kendisiyle en çok gurur duyduğu anın annelik olduğunu söyleyen Özay, kızı Jan Asya'nın mutluluğunun kendisi için en büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti. Oyuncu, "Kızımın kahkaha attığı her anla gurur duyuyorum. O çok mutlu bir çocuk, maşallahı var. Mutlu bir çocuk yetiştirmiş olmaktan dolayı içimin içime sığmadığını hissediyorum. Kızım da oldukça komik bir çocuk" ifadelerini kullandı.

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        "HERKES ÇOK DERTLİ"

        Sosyalleşmenin kendisini oldukça yorduğunu dile getiren Gupse Özay, eşi Barış Arduç'a sık sık "Bugün dışarı çıktık ya ben artık üç ay evden çıkmam" dediğini anlattı. Özay, "Sosyalleşmek benim bütün enerjimi tüketiyor. Evden çıkınca her insanla konuşmam gerekecek, dert dinleyeceğim. Herkes de çok dertli" diye konuştu.

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        "PAHALI VE ŞIK PARÇALARI ÇOK SEVERİM"

        Moda anlayışına dair soruyu esprili bir dille yanıtlayan oyuncu, "Kimisi günler öncesinden ne giyeceğine karar verir. Ben ise 'Hadi çıkmam lazım' diyerek, dolabımdan ilk elime gelen rahat bir tişörtü ve pantolonu giyip çıkarım. Özel günlerde, galadan bir saat önce kıyafet alışverişi yaptığımı bilirim. Modadan anlarım; pahalı ve şık parçaları çok severim. Kaşıkçı Elması evimde olsa her gün öper, koynumda taşırdım" açıklamasını yaptı.

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        "ESKİDEN BÖYLE DURUMLARA SİNİRLENİRDİM"

        Sosyal medyadaki eleştirilere eskiden sinirlendiğini, ancak artık farklı bir yaklaşım geliştirdiğini belirten Özay, "Eskiden böyle durumlara sinirlenir, 'Ne kadar ayıp, ne kadar terbiyesiz' derdim. Şimdi ise yazan kişinin profiline girip bakıyorum. Mutsuz bir evliliği veya psikolojik sorunları olduğunu fark ettiğimde, 'Canım benim, kıskançlığını bu şekilde dışa vuruyor' diyerek, geçebiliyorum" şeklinde konuştu.

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        "GELECEKTEKİ YANSIMALARIMIZ OLABİLİRLER"

        'Herkes Kendine Baksın' adlı YouTube programına konuşan Gupse Özay, komplo teorilerine olan ilgisinden bahsetti. Oyuncu, en sevdiği teoriyi şu sözlerle anlattı: Uzaylıların aslında insanların milyonlarca yıl sonraki hali olduğu teorisine bayılıyorum. Ekranlardan ve dijital iletişimden dolayı gözlerin büyümesi, kulaklara olan ihtiyacın azalması ve küresel ısınma nedeniyle değişen fiziksel özellikler... Bence o uzaylılar, gelecekteki yansımalarımız olabilir.

        Fotoğraflar: Instagram, Depophoto

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        #gupse özay
        #Barış Arduç
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