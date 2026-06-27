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        Haberler Magazin Harry Styles, sahnede yere yığıldı

        Harry Styles, sahnede yere yığıldı

        Londra'daki konserinde talihsiz bir an yaşayan Harry Styles, su püskürtme şovu sırasında suyun boğazına kaçmasıyla fenalaşarak yere yığıldı. Kısa süreli paniğin ardından toparlanan ünlü şarkıcı, konserine devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        İngiliz şarkıcı Harry Styles, geçtiğimiz gün Londra Wembley Stadyumu'nda verdiği kapalı gişe konserde hayranlarını korkuttu.

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        Aşırı sıcakların etkili olduğu konserde talihsiz bir olay yaşandı. Ünlü şarkıcı, şovunun bir parçası olan su püskürtme hareketini yaptığı sırada suyun boğazına kaçmasıyla aniden fenalaştı.

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        Şiddetle öksürmeye başlayan ve nefes almakta zorlanan sanatçı, sahnede yere yığıldı. Birkaç saniye yerde öksüren Styles, bu sırada gömleğinin önünü açarak nefes almaya çalıştı.

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        32 yaşındaki şarkıcı, kısa süre sonra toparlanıp ayağa kalktı ve hayranlarına iyi olduğunu işaret ederek el salladı.

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        Konsere katılan bir izleyici, sosyal medya hesabında o anları şöyle anlattı: Şovunu yapmak için koşarken suyu püskürttü ancak hemen ardından fenalaştı. Öksürüğünü bastırıp gösteriye devam etmeye çalışsa da kısa süreliğine yere çökmek zorunda kaldı.

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        Öte yandan, aşırı sıcaklara rağmen sahneye çıkan Harry Styles, konserin başında hayranlarını sık sık su içmeleri konusunda uyarmış ve herhangi bir izleyicinin sıcaktan fenalaşması durumunda gösteriyi durdurabileceğini belirtmişti.

        Fotoğraflar: X, Backgrid UK

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