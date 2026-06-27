Harry Styles, sahnede yere yığıldı

Konsere katılan bir izleyici, sosyal medya hesabında o anları şöyle anlattı: Şovunu yapmak için koşarken suyu püskürttü ancak hemen ardından fenalaştı. Öksürüğünü bastırıp gösteriye devam etmeye çalışsa da kısa süreliğine yere çökmek zorunda kaldı.