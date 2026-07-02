Kate Hudson ve Danny Fujikawa, Yunanistan'da aşk tazeledi
Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ile çıktığı Yunanistan tatilinde romantik anlar yaşadı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, sahildeki samimi halleriyle dikkat çekti
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 18:54 Güncelleme:
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Üç çocuk annesi ABD'li oyuncu Kate Hudson, tatil geleneğini bozmayarak nişanlısı müzisyen Danny Fujikawa ile bir kez daha Yunanistan'a gitti.
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2016 yılından beri birlikte olan ve 2021'de nişanlanan 46 yaşındaki oyuncu ile Fujikawa, Yunanistan sahillerinde görüntülendi.
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Oldukça romantik anlar yaşayan çiftin, sahilde birbirlerine sarılıp öptükleri ve sık sık sevgi gösterisinde bulundukları görüldü.