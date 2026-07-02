Kate Hudson ve Danny Fujikawa, Yunanistan'da aşk tazeledi

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere, 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını vererek dolandırılan 83 yaşındaki Dinçer Kazancı, yaşadıklarını anlattı. Dinçer, "Son aramada, 'Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı ric... Daha Fazla Göster

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere, 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını vererek dolandırılan 83 yaşındaki Dinçer Kazancı, yaşadıklarını anlattı. Dinçer, "Son aramada, 'Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz' deyince kafam döndü. 50'ye yakın telefon edip beni hipnotize etti ve paralarımı aldı" dedi (AA) Daha Az Göster