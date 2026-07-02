Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kate Hudson ve Danny Fujikawa, Yunanistan'da aşk tazeledi

        Kate Hudson ve Danny Fujikawa, Yunanistan'da aşk tazeledi

        Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ile çıktığı Yunanistan tatilinde romantik anlar yaşadı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, sahildeki samimi halleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 18:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Üç çocuk annesi ABD'li oyuncu Kate Hudson, tatil geleneğini bozmayarak nişanlısı müzisyen Danny Fujikawa ile bir kez daha Yunanistan'a gitti.

        2

        2016 yılından beri birlikte olan ve 2021'de nişanlanan 46 yaşındaki oyuncu ile Fujikawa, Yunanistan sahillerinde görüntülendi.

        3

        Oldukça romantik anlar yaşayan çiftin, sahilde birbirlerine sarılıp öptükleri ve sık sık sevgi gösterisinde bulundukları görüldü.

        4

        İkili, tatilleri esnasında güneşin ve serin suların tadını çıkararak yorgunluk attı ve enerji depoladı.

        5

        Günün ilerleyen saatlerinde Kate Hudson ve Danny Fujikawa, arkadaş grubuyla birlikte sürat teknesiyle kısa bir tura çıktı.

        Fotoğraflar: Backgrid UK

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!

        İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere, 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını vererek dolandırılan 83 yaşındaki Dinçer Kazancı, yaşadıklarını anlattı. Dinçer, "Son aramada, 'Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı ric...
        #Kate Hudson
        #Danny Fujikawa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı