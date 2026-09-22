Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu takipleşmeyi bıraktı
Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu, yaklaşık 5 ay önce sona eren ilişkilerinin ardından sosyal medyada birbirlerini sildi
Giriş: 22 Eylül 2026 - 21:40 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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İlişkilerini gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşmıştı.
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Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş; Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu, nisan ayında ilişkilerini sonlandırmıştı.