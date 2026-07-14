Lucas Torreira, kız arkadaşıyla görüntülendi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Bebek Sahili'nde bir kız arkadaşıyla baş başa yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 09:31 Güncelleme:
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Habertürk'ten Nazif Şahin Kapruz'un haberine göre; Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Bebek Sahil'inde görüntülendi.
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Bir kız arkadaşıyla sahilde yürüyüş yapan Torreira, flaşların patlamasıyla kısa süreli panik yaşadı.
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Yıldız futbolcunun kız arkadaşı da elleriyle yüzünü gizlemeye çalıştı ancak bu hamlesinde başarılı olamadı.