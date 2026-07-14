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        Haberler Magazin Lucas Torreira, kız arkadaşıyla görüntülendi

        Lucas Torreira, kız arkadaşıyla görüntülendi

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Bebek Sahili'nde bir kız arkadaşıyla baş başa yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Kapruz'un haberine göre; Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Bebek Sahil'inde görüntülendi.

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        Bir kız arkadaşıyla sahilde yürüyüş yapan Torreira, flaşların patlamasıyla kısa süreli panik yaşadı.

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        Yıldız futbolcunun kız arkadaşı da elleriyle yüzünü gizlemeye çalıştı ancak bu hamlesinde başarılı olamadı.

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        O esnada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 30 yaşındaki futbolcu, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

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        Elinde kahve termosuyla dolaşan Lucas Torreira, ara ara bardağına kahve doldurup içti.

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        Torreira, daha sonra kız arkadaşıyla otomobiline binip oradan ayrıldı.

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