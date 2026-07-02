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        Haberler Magazin Mauro Icardi ve China Suárez hakkında ayrılık iddiası

        Mauro Icardi ve China Suárez hakkında ayrılık iddiası

        Arjantin basını, Mauro Icardi ve China Suárez'in 1,5 yıllık ilişkisinin ihanet iddialarıyla sona erdiğini öne sürdü. Icardi'nin model Ekaterina Ojeda ile mesajlaştığı iddia edilirken, Ojeda ise futbolcunun kendisine mesaj gönderdiğini doğruladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin, bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu China Suárez ile ilişkisinde kriz yaşadığı öne sürüldü.

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        Arjantin basınında yayınlanan 'Sálvese Quien Pueda' programında gazeteci Yanina Latorre tarafından aktarılan bilgilere göre, yaklaşık 1,5 yıllık beraberliğin sona ermesine 'ihanet' iddiası neden oldu.

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        İddiaya göre Suárez, Icardi'nin model Ekaterina Ojeda ile gizlice mesajlaştığını fark etti. Bu gelişmenin ardından Suárez’in, Icardi ile birlikte yaşadığı evi terk ederek çocukları ve köpeğiyle kendi evine taşındığı belirtildi.

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        Son haftalarda yaşanan gerilimin ardından ilişkiyi bitirme kararını Suárez'in aldığı, Icardi'nin ise barışma çabalarının sonuçsuz kaldığı öne sürüldü.

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        Konuyla ilgili Arjantin'de yayınlanan 'SQP' programına katılan Ekaterina Ojeda, Icardi ile arasındaki diyaloğa dair açıklamalarda bulundu. Ojeda, bir aracının numarasını futbolcuya verdiğini doğruladı.

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        "KENDİSİNE YANIT VERMEDİM"

        Model, Icardi’nin kendisine mesaj attığını belirterek, "Bana 'Merhaba Eka, seni arayabilir miyim?' diye yazdı. Mesajı 24 saat içinde silinecek şekilde göndermişti, ancak kendisine yanıt vermedim. Onunla görüşmem, konuşmam, yanıt vermem; benim için fazla dramatik" ifadelerini kullandı.

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        Mauro Icardi ve China Suárez, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeye devam ettikleri ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırmadıkları görüldü.

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        Yaşanan bu ayrılık iddiası, Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasında geçmişte yaşanan süreci de akıllara getirdi. 2014 yılında dünyaevine giren ve Francesca ile Isabella adında iki kız çocukları bulunan çiftin evliliği, karşılıklı ihanet iddiaları ve velayet sürecinin ardından geçtiğimiz mart ayında resmen sona ermişti.

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        Wanda Nara, katıldığı bir televizyon programında, Icardi’nin kendisini 2021 yılında China Suárez ile aldattığını açıklamıştı. Olayın, Icardi'nin takip etmediği Suárez'in bir fotoğrafını beğenmesiyle ortaya çıktığını belirten Nara, ikilinin Telegram üzerinden görüştüğünü ifade etmişti.

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        "YAŞANANLARIN BEDELİNİ AİLECE ÖDEDİK"

        Nara, o dönemi şu sözlerle özetlemişti: Herkesin bildiği o olay nedeniyle ilişkimizi sürdürmeye çalıştık ancak sorunlar hiçbir zaman tam anlamıyla bitmedi. Mauro’nun kariyerini desteklemek için işimden ayrıldım ve aile düzenimizi korumak adına büyük çaba sarf ettik. Yaşananların bedelini ailece ödedik. Mauro her şeyi inkâr etti, yeniden bir aile olarak hayata başlamaya çalıştık ancak güven tazelenemedi.

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        "TOPLANTI OLUMLU SONUÇLANMADI"

        7 Eylül 2022'de Galatasaray kadrosuna dahil olan Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray ile süren sözleşme görüşmeleri hakkında açıklama yapmıştı. Pino, "Müvekkilim Sayın Icardi ve şahsımı sistematik şekilde karalamayı amaçlayan bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak istiyorum. 18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray ile benim aramda bir toplantı gerçekleştirildi. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #Wanda Nara
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