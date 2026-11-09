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        Haberler Magazin Mehmet Günsür: Oyuncu eşi olmak kolay değil

        Mehmet Günsür: Oyuncu eşi olmak kolay değil

        Daha önce eşi Katerina Mongio için "30 dakikada sırılsıklam aşık oldum" ifadelerini kullanan Mehmet Günsür, Mongio ile tanışma hikayelerini anlattı. Ünlü oyuncu ayrıca kariyeriyle ilgili de samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 08:52 Güncelleme:
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        Mehmet Günsür, özel hayatına ve uzun soluklu evliliği hakkında konuştu. Yaklaşık 20 yıldır İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile mutlu bir evlilik sürdüren; Ali, Maya ve Chloe adında üç çocuğu bulunan oyuncu, eşiyle birbirlerinin hayatına nasıl girdiğini anlattı

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        "BİR AŞK HİKAYESİ GERÇEK OLDU"

        Eşinin gerçek insan hikâyelerini ve umudun tükendiği yerlerdeki umudu göstermeyi sevdiğini belirten Günsür, tanışma anlarını şu sözlerle anlattı: Uzun metrajını yazmıştı, oyuncu arıyordu. Onunla tanışma hikâyemiz de öyle oldu. Ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık. O bir aşk hikayesiydi ve gerçek oldu. Çekmeye gerek kalmadı. Kendimiz film olduk. Kendimiz anlattık o hikayeyi.

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        Daha önce yaptığı açıklamalarda da eşine olan hayranlığını dile getiren Mehmet Günsür, Katerina Mongio'nun çektiği bir filmin setinde tanıştıklarını ve 30 dakikada sırılsıkam aşık olduğunu ifade etmişti.

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        Aynı sektörde olmanın evliliklerine etkisine ve kıskançlık konusuna da değinen Günsür, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın YouTube programında oyuncu eşi olmanın kolay olmadığını, meslekleri gereği yakın sahnelerde yer aldıklarını ancak eşinin de sektörden gelmesi sayesinde bunu anlayışla karşıladığını belirtti.

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        51 yaşındaki oyuncu, eğlenceli bir dille "O da ateşli bir İtalyan kadını, unutmamak lazım" diyerek, eşine olan sevgisini ve hayranlığını dile getirdi.

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        Çocukluk yıllarına dair şaşırtıcı bir anısını da aktaran Mehmet Günsür, 12 yaşındayken annesinin kendisinin bir fotoğrafını falcıya gösterdiğini söyledi. Falcının verdiği yanıtın el yazısı notlar hâlinde hâlâ kendisinde durduğunu belirten oyuncu, o olayı şu cümlelerle anlattı: Kadın, 'İlk defa bu kadar erken reenkarne olmuş birisini görüyorum. İtalya'da bir sinema aktristiymiş ve trafik kazasında ölmüş' demiş. Annemin el yazısıyla yazdığı notlar hâlâ bende duruyor. Hayatımda buna benzer çok sihirli, çok hoş tesadüfler oldu. Tesadüf diye bir şey olmadığına inanıyorum.

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        Kariyerinin dönüm noktalarından biri olan 'Hamam' filminin seçmelerinde yaşadığı olaydan da bahseden Mehmet Günsür, yönetmen Ferzan Özpetek ile ilk karşılaşma anını anlatırken ilginç bir detaya dikkat çekti.

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        Günsür, "Bir arkadaşım filmin başrolünün arandığını söyledi. Seçmelere gittim. İçeri girip 'Merhaba, ben Mehmet. Memo derler bana' dedim. Ferzan'ın bir anda gözleri büyüdü. İki sahne oynadım, senaryoyu verdi. Bir baktım senaryodaki karakterimin adı da Mehmet! Üstelik karakterin ilk söylediği cümle, benim içeri girerken söylediğim cümlenin aynısıydı. 'Hamam'ı çekerken de hayatımın kararını verdim: Artık hayatımda sadece bu işi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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        #oyuncu
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