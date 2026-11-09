Çocukluk yıllarına dair şaşırtıcı bir anısını da aktaran Mehmet Günsür, 12 yaşındayken annesinin kendisinin bir fotoğrafını falcıya gösterdiğini söyledi. Falcının verdiği yanıtın el yazısı notlar hâlinde hâlâ kendisinde durduğunu belirten oyuncu, o olayı şu cümlelerle anlattı: Kadın, 'İlk defa bu kadar erken reenkarne olmuş birisini görüyorum. İtalya'da bir sinema aktristiymiş ve trafik kazasında ölmüş' demiş. Annemin el yazısıyla yazdığı notlar hâlâ bende duruyor. Hayatımda buna benzer çok sihirli, çok hoş tesadüfler oldu. Tesadüf diye bir şey olmadığına inanıyorum.