"HİÇ KİMSE BENİ ZİYARETE GELMİYOR"

Gözyaşlarına hakim olamayan Murat Ormiyak, yaşadığı sitemi şu sözlerle dile getirdi: Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki... Yani nasıl anlatacağım bilemiyorum.

Fotoğraflar: Instagram