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        Haberler Magazin Murat Ormiyak'tan üzen açıklama: Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor

        Murat Ormiyak'tan üzen açıklama: Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor

        'Arka Sokaklar'ın 'Müdür Vedat'ı Murat Ormiyak, kaldığı huzurevinde yaptığı açıklamalarla yürek burktu. Gözyaşlarını tutamayan 79 yaşındaki oyuncu, "Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Müdür Vedat' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Murat Ormiyak, uzun süredir yaşamını Taksim'deki bir huzurevinde sürdürüyor.

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        Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla projelerde rol bulamadığını ve huzurevine yerleştiğini duyuran 79 yaşındaki oyuncu, yeniden gündeme geldi.

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        'Tatlı Röportajlar' adlı YouTube kanalı ekibi tarafından kaldığı huzurevinde ziyaret edilen Ormiyak, kimsenin kendisini arayıp sormadığını belirterek duygusal anlar yaşadı.

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        <strong>"HİÇ KİMSE BENİ ZİYARETE GELMİYOR"</strong>

        "HİÇ KİMSE BENİ ZİYARETE GELMİYOR"

        Gözyaşlarına hakim olamayan Murat Ormiyak, yaşadığı sitemi şu sözlerle dile getirdi: Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki... Yani nasıl anlatacağım bilemiyorum.

        Fotoğraflar: Instagram

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        19 Ekim 1946 doğumlu olan Murat Ormiyak, Aydın'ın Söke ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini İzmir Devlet Tiyatrosu'nda tamamlayan oyuncu, 2000'li yıllardan itibaren birçok projede yer aldı. Dizi oyunculuğuyla tanınan Ormiyak, 'Arka Sokaklar'da canlandırdığı 'Vedat Müdür'ün yanı sıra; 'Karadayı', 'Geniş Aile', 'Papatyam', 'Akasya Durağı', 'Selena' ve 'Kaybolan Yıllar' gibi bir çok yapımda yer aldı.

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        #Murat Ormiyak
        #Arka Sokaklar
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