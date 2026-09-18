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        Haberler Magazin Nazlı Ceren Köksal: Tam 4 yıl oldu bugün

        Nazlı Ceren Köksal: Tam 4 yıl oldu bugün

        'Hayat Bilgisi'nin 'Kopil'i Serhan Arslan ile modacı eşi Nazlı Ceren Köksal, evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı. Köksal, sosyal medya paylaşımıyla yıl dönümlerini kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Kopil' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Serhan Arslan, 2022 yılında modacı Nazlı Ceren Köksal ile Atina'da nikah masasına oturmuştu.

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        Özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan kaçınan ünlü çift, mutlu evliliklerine devam ediyor.

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        Nazlı Ceren Köksal, Serhan Arslan ile evliliğinin 4'üncü yılını sosyal medya hesabından kutladı.

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        "10 YILDIR SANA AŞIĞIM"

        Düğünlerinden anları takipçileriyle buluşturan Köksal, şu ifadeleri kullandı: Tam 4 yıl oldu bugün. Ama 10 yıldır sana aşığım. (Çılgınlık!) Ve her nasılsa, her geçen gün sana daha da aşık olarak uyanıyorum. Benim olduğun için ne kadar şanslıyım. Mutlu yıllar sevgilim.

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        Nazlı Ceren Köksal'ın paylaşımı, takipçilerinden tebrik yorumları ve beğeni aldı.

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        #Nazlı Ceren Köksal
        #Serhan Arslan
        #Hayat Bilgisi
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