"10 YILDIR SANA AŞIĞIM"

Düğünlerinden anları takipçileriyle buluşturan Köksal, şu ifadeleri kullandı: Tam 4 yıl oldu bugün. Ama 10 yıldır sana aşığım. (Çılgınlık!) Ve her nasılsa, her geçen gün sana daha da aşık olarak uyanıyorum. Benim olduğun için ne kadar şanslıyım. Mutlu yıllar sevgilim.