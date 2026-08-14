Nicole Kidman'dan yıllar sonra Tom Cruise itirafı
Henüz 20'li yaşlarının başındayken Tom Cruise ile evlenen ve 10 yıl evli kalan Nicole Kidman, kendisinden çok daha ünlü bir kişiyle olan ilişkisinin, onu gölgede bırakabileceğinin söylendiğini itiraf etti. Kidman, kendisini uyaranlara ne cevap verdiğini de açıkladı
Nicole Kidman, ilk eşi Tom Cruise ile evlenmesinin kariyerine olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıldığını yıllar sonra açıkladı.
1990 yılında Cruise ile evlendiğinde 23 yaşında olan Kidman, aynı yıl onunla birlikte rol aldığı 'Days of Thunder' filmiyle Hollywood'da büyük bir çıkış yakaladı.
O sırada Cruise 28 yaşındaydı ve 'Top Gun', 'Risky Business', 'Born on the Fourth of July', 'The Color of Money' ve 'Rain Man' gibi bir dizi gişe rekoru kıran filmde başrol oynayarak dünyanın en tanınmış film yıldızlarından biri haline gelmişti.
Şu anda 59 yaşında olan Kidman, yıllar önce kendisinden çok daha ünlü bir kişiyle olan ilişkisinin, onu gölgede bırakabileceğinin kendisine söylendiğini itiraf etti.
British Vogue'a konuşan Kidman, "Ben de 'Umurumda değil. Aşık oldum. Evlenmek istiyorum' dedim. Sonra onun 'karısı' oldum ve onlar da 'Bak, sana söylemiştik' dediler" ifadesini kullandı.
Oscar'lı oyuncu, "Ben de 'Ne olmuş yani? Sevdiğim adamla evlenmemem mi gerekiyordu? Elbette kariyerimi de feda ederim. Umurumda değil' diye düşündüm" şeklinde konuştu.
Kidman ve Cruise, 2001'deki boşanmalarından önce birlikte geçirdikleri 10 yıl boyunca Bella (33) ve Connor (31) adında iki çocuğu evlat edindi.
Cruise, Kidman'ın ilk eşiydi. Ancak Cruise, daha önce oyuncu Mimi Rogers ile evliydi ve Rogers'ın onu Scientology inancıyla tanıştırdığı söyleniyor.
Kidman, Cruise ile olan başarısız evliliğine dair daha önce yapmadığı açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: Evet, evlendim yani... Gençtim. 22, 23 yaşındaydım ve birden bire kocaman bir film yıldızı kocam vardı.
"Her şey tamamen doğal geldi" diyen Kidman, kendisi ve Cruise'un birbirlerine delicesine aşık olduklarını ve her şeyin bu kadar basit olduğunu sözlerine ekledi.
Tom Cruise ve Nicole Kidman, 1990'ların en gözde Hollywood çiftlerinden biri haline geldi. Ron Howard'ın 1992 yapımı western filmi 'Far and Away'de, Stanley Kubrick'in 1999 yapımı erotik gerilim filmi 'Gözleri Tamamen Kapalı'da birlikte oynadılar.
Boşandıktan sonra Connor ve Bella'nın babalarıyla birlikte kaldıkları ve Scientology Kilisesi'nde kalmaya devam ettikleri öğrenildi. Kidman ise hiçbir zaman bu inancın bir üyesi olmadı.
Aradan geçen yıllarda çocuklar, Kidman ile çok nadir birlikte görüldü. Ancak Kidman 2006'da Keith Urban ile evlendiğinde Bella ve Connor'ın da düğünde olduğu öğrenilmişti.
Kidman, 2018'de Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne verdiği röportajda, evlatlık çocuklarıyla ilgili konuşmuş ve "Onlar yetişkin. Kendi kararlarını verebiliyorlar. Scientology tarikatına katılmayı seçtiler ve bir anne olarak benim görevim onları sevmek" demişti.
Kidman, Keith Urban ile evliliğinde Sunday Rose (18) ve Faith Margaret (15) adlarında iki kız çocuğu sahibi oldu.
Kidman ve Urban, 19 yıllık evliliklerinin ardından geçen yaz başlarında ayrıldı, bu yılın ocak ayında boşanmaları resmileşti.