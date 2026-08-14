Nicole Kidman'dan yıllar sonra Tom Cruise itirafı

British Vogue'a konuşan Kidman, "Ben de 'Umurumda değil. Aşık oldum. Evlenmek istiyorum' dedim. Sonra onun 'karısı' oldum ve onlar da 'Bak, sana söylemiştik' dediler" ifadesini kullandı.

Oscar'lı oyuncu, "Ben de 'Ne olmuş yani? Sevdiğim adamla evlenmemem mi gerekiyordu? Elbette kariyerimi de feda ederim. Umurumda değil' diye düşündüm" şeklinde konuştu.