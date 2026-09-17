Soner Olgun'un hastalık sürecinde ihmal iddiası
Pankreas kanseri tedavisi gören müzisyen Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, geçmişteki teşhis sürecinde ihmal olduğunu iddia ederek, doktoru suçladı
Pankreas kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun, 30 Ağustos'ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine 1 Eylül'de yoğun bakıma alınan sanatçının bilincinin açık olduğu öğrenilmişti.
Tedavi sürecinin ardından evine nakledilen Olgun'un, şu anda kendi evinde 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğu açıklanmıştı. Eski eşi Özlem Koldaş, Olgun'un sağlık durumunun çok kritik olduğunu söylemişti.
Özlem Koldaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soner Olgun'un teşhis sürecinde ihmal olduğunu iddia etti.
"DİYABET TANISIYLA HAYATIMIZA DEVAM ETTİK"
Koldaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Soner'in hastalık sürecini en başından anlatmak istiyorum. Çünkü yaşadıklarımızın içinde beni hastalığın kendisi kadar yaralayan başka bir şey daha var: Kaybettiğimize inandığım zaman. Soner o dönemde Prof. Dr. S.Ç. tarafından değerlendirildi. Soner'e insülin başlandı ve biz diyabet tanısıyla hayatımıza devam ettik.
"UZMANLAR TARAFINDAN İNCELENMESİNİ İSTİYORUM"
Özlem Koldaş, şöyle devam etti: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Soner'in diyabet hastası olduğunu düşündük. Üç ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkan bu kadar ağır bir diyabet tablosunun altında başka bir neden olup olmadığı o dönemde araştırılmış mıydı? Pankreasın değerlendirilmesi gerekli miydi? Bu soruların tıbbi açıdan uzmanlar tarafından incelenmesini istiyorum.
"NEDEN ARAŞTIRILMADIĞINI SORGULUYORUM"
Açıklamalarına devam eden Koldaş, "Ani başlayan ve ağır seyreden diyabetin pankreas hastalıklarıyla ilişkili olup olamayacağının neden araştırılmadığını sorguluyorum. Benim bugün hala cevabını aradığım soru şu: Bir buçuk yıl önceki o ani ve çok ağır diyabet tablosu daha ayrıntılı araştırılsaydı, Soner'in hastalığı daha erken ortaya çıkar mıydı?" ifadelerini kullandı.