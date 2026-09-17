Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Soner Olgun'un hastalık sürecinde ihmal iddiası

        Soner Olgun'un hastalık sürecinde ihmal iddiası

        Pankreas kanseri tedavisi gören müzisyen Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, geçmişteki teşhis sürecinde ihmal olduğunu iddia ederek, doktoru suçladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Pankreas kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun, 30 Ağustos'ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine 1 Eylül'de yoğun bakıma alınan sanatçının bilincinin açık olduğu öğrenilmişti.

        2

        Tedavi sürecinin ardından evine nakledilen Olgun'un, şu anda kendi evinde 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğu açıklanmıştı. Eski eşi Özlem Koldaş, Olgun'un sağlık durumunun çok kritik olduğunu söylemişti.

        3

        Özlem Koldaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soner Olgun'un teşhis sürecinde ihmal olduğunu iddia etti.

        4

        "DİYABET TANISIYLA HAYATIMIZA DEVAM ETTİK"

        Koldaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Soner'in hastalık sürecini en başından anlatmak istiyorum. Çünkü yaşadıklarımızın içinde beni hastalığın kendisi kadar yaralayan başka bir şey daha var: Kaybettiğimize inandığım zaman. Soner o dönemde Prof. Dr. S.Ç. tarafından değerlendirildi. Soner'e insülin başlandı ve biz diyabet tanısıyla hayatımıza devam ettik.

        5

        "UZMANLAR TARAFINDAN İNCELENMESİNİ İSTİYORUM"

        Özlem Koldaş, şöyle devam etti: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Soner'in diyabet hastası olduğunu düşündük. Üç ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkan bu kadar ağır bir diyabet tablosunun altında başka bir neden olup olmadığı o dönemde araştırılmış mıydı? Pankreasın değerlendirilmesi gerekli miydi? Bu soruların tıbbi açıdan uzmanlar tarafından incelenmesini istiyorum.

        6

        "NEDEN ARAŞTIRILMADIĞINI SORGULUYORUM"

        Açıklamalarına devam eden Koldaş, "Ani başlayan ve ağır seyreden diyabetin pankreas hastalıklarıyla ilişkili olup olamayacağının neden araştırılmadığını sorguluyorum. Benim bugün hala cevabını aradığım soru şu: Bir buçuk yıl önceki o ani ve çok ağır diyabet tablosu daha ayrıntılı araştırılsaydı, Soner'in hastalığı daha erken ortaya çıkar mıydı?" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özlem Koldaş
        #Soner Olgun
        #pankreas kanseri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Konut satışlarında gerileme
        Konut satışlarında gerileme
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Çimento sektörü aklandı
        Çimento sektörü aklandı
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi