"UZMANLAR TARAFINDAN İNCELENMESİNİ İSTİYORUM"

Özlem Koldaş, şöyle devam etti: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Soner'in diyabet hastası olduğunu düşündük. Üç ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkan bu kadar ağır bir diyabet tablosunun altında başka bir neden olup olmadığı o dönemde araştırılmış mıydı? Pankreasın değerlendirilmesi gerekli miydi? Bu soruların tıbbi açıdan uzmanlar tarafından incelenmesini istiyorum.