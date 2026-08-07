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        Haberler Magazin Serdar Ortaç'tan "Hastaneye kaldırıldı" iddialarına yanıt

        Serdar Ortaç'tan "Hastaneye kaldırıldı" iddialarına yanıt

        Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak rutin tedavisi için hastanede bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 09:11 Güncelleme:
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        Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ileri sürülmüştü.

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        Müzik grubu Karma6, katıldıkları etkinlikte konuk olarak yer alması beklenen Ortaç'ın gelmeme nedeninin rahatsızlanıp hastaneye kaldırılması olduğunu belirtmişti.

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        Grup üyeleri; şarkıcının sağlık durumuyla ilgili "Serdar Bey normalde bugün bizlerle birlikte olacaktı. Ufak bir rahatsızlığı olduğu için hastaneye kaldırıldı. O da çok isterdi burada olmayı. Ona buradan sevgilerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu an çok güzel gayet yerinde her şey sağlığı. Biraz rahatsızlanmış hastanede şu an ama durumu gayet iyi" demişti.

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        SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

        Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Serdar Ortaç, "Hastaneye falan kaldırılmadım, normal tedavim olduğu için hastanedeydim. O yüzden gidemedim açılışlarına, hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullanarak sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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        #Serdar Ortaç
        #ms
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