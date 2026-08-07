Serdar Ortaç'tan "Hastaneye kaldırıldı" iddialarına yanıt

Grup üyeleri; şarkıcının sağlık durumuyla ilgili "Serdar Bey normalde bugün bizlerle birlikte olacaktı. Ufak bir rahatsızlığı olduğu için hastaneye kaldırıldı. O da çok isterdi burada olmayı. Ona buradan sevgilerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu an çok güzel gayet yerinde her şey sağlığı. Biraz rahatsızlanmış hastanede şu an ama durumu gayet iyi" demişti.