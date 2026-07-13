Ufuk Beydemir: Boşanmak daha çok söz yazdırdı

"Sen biraz daha söz yaz diye birisi kurban mı oldu?" sorusuna esprili bir şekilde yaklaşan Beydemir, "Tabii canım. Ben şizofren olduğumu da burada itiraf edeyim o zaman. Baktım ki 'Ay Tenli Kadın'dan sonra herhangi bir hit yapamıyorum, dedim ki o zaman evlenip bir boşanma hikayesiyle daha etkileyici bir şey yakalarım sandım ama o da olmadı. O da çalışmadı" ifadelerini kullandı.