Ufuk Beydemir: Boşanmak daha çok söz yazdırdı
Ufuk Beydemir, geçtiğimiz yıl boşandığı oyuncu İpek Filiz Yazıcı'dan ayrıldıktan sonra daha çok şarkı sözü yazdığını söyledi
Ufuk Beydemir, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şarkıcı, geçtiğimiz yıl boşandığı İpek Filiz Yazıcı'dan ayrıldıktan sonra daha çok şarkı yazdığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı, "Evlenmek mi daha fazla söz yazdırdı, yoksa boşanmak mı?" sorusuna "Tabii ki boşanmak" yanıtını verdi.
"Sen biraz daha söz yaz diye birisi kurban mı oldu?" sorusuna esprili bir şekilde yaklaşan Beydemir, "Tabii canım. Ben şizofren olduğumu da burada itiraf edeyim o zaman. Baktım ki 'Ay Tenli Kadın'dan sonra herhangi bir hit yapamıyorum, dedim ki o zaman evlenip bir boşanma hikayesiyle daha etkileyici bir şey yakalarım sandım ama o da olmadı. O da çalışmadı" ifadelerini kullandı.
Sergen Deveci'nin YouTube programına konuk olan Beydemir, "İlham tıkandığında bir evlilik daha yapar mısın?" sorusuna, "E, neden olmasın yani? Bir bakalım" şeklinde karşılık verdi.
Öte yandan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmiş, geçtiğimiz yıl ekim ayında yollarını ayırmıştı.
Boşanmanın ardından Yazıcı'nın, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. 24 yaşındaki oyuncu, haziran ayında sosyal medya hesabından İhsan Taha Torğut ile birlikte yer aldığı bir paylaşım yaparak aşkını duyurmuştu. Yazıcı, zaman zaman sevgilisiyle olan karelerini de takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.