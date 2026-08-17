Ufuk Özkan, 11 ay sonra setlere döndü
Geçirdiği karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, Yeşilçam komedisi 'Hasip ile Nasip'in yeni uyarlamasıyla ekranlara dönüyor
Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği başarılı nakil ameliyatının ardından yeniden setlere adım attı.
Geçtiğimiz şubat ayında durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan oyuncu, set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olması sayesinde sağlığına kavuşmuştu.
Yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği operasyon nedeniyle bir süredir ekranlardan uzak kalan Özkan, yeni projesini hayranlarına duyurdu.
51 yaşındaki ünlü oyuncu, Yeşilçam'ın efsanevi komedi filmlerinden 'Hasip ile Nasip'in yeni nesil uyarlamasında 'Kaymakam' karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.
"YEŞİL SAHALARA DÖNDÜM"
Setten ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Ufuk Özkan, gönderisine "11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm" notunu düştü. Özkan’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan ise abisinin paylaşımına, "Ağabeyciğim benim, şükürler olsun bugünleri gördük" ifadeleriyle destek verdi.
Öte yandan Özkan, geçtiğimiz aylarda hastalık sürecinde yaşadığı vefasızlıklara sitem ederek zor günlerinde yakın çevresinden beklediği desteği göremediğini belirtmişti.
"KİMSEYE KIRGINLIĞIMI BELLİ ETMEDİM" DEMİŞTİ
Kırgınlığını dile getiren oyuncu, "Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırgınlığımı belli etmedim; hepsini direkt engelledim ve hayatımdan sildim" şeklinde konuşmuştu.