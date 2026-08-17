Ufuk Özkan, 11 ay sonra setlere döndü

"YEŞİL SAHALARA DÖNDÜM"

Setten ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Ufuk Özkan, gönderisine "11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm" notunu düştü. Özkan’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan ise abisinin paylaşımına, "Ağabeyciğim benim, şükürler olsun bugünleri gördük" ifadeleriyle destek verdi.