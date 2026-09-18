Hande Erçel'den estetik sorusuna yanıt
Ünlü oyuncu Hande Erçel, botoks ve estetik iddialarına yanıt verdi. Erçel, kısa ve net konuşarak; "Yok" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ünlü isimler dün bir AVM'de açılışına katıldı.
Bir film projesi üzerinde çalıştığını söyleyen Hande Erçel, muhabirlerin "Kötü kadın rolü, sanırım" sözlerine, "Yok, hayır; kötü kadın değil" karşılığını verdi. Detaylarını henüz paylaşmadığı bu yapım için senaryo çalışmalarının devam ettiğini belirten Erçel, sürecin içinde tam anlamıyla bir yapımcı olarak yer almadığını ifade etti.
Botoks ve estetik yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine Erçel, "Yok. Onu da sonra konuşuruz" diyerek, cevap verdi.
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in Yaman'ı Taner Rumeli, yoğun bir çalışma temposunda olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Özge Özacar'ın oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi.
Oyuncu Tolga Güleç ve eşi Öykü Cengiz, evlilikleri hakkında konuştu. Çift, evlendikten sonra günlük hayatlarında büyük bir değişiklik olmadığını söyledi. Boş vakitlerinde birlikte oyun oynadıklarını belirten ikili, birlikteliklerinin keyifli bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Birlikte bir projede yer alıp almayacakları sorulan Tolga Güleç ise şu sıralar ayrı projelerde çalıştıklarını belirterek, "Sürpriz olabilir" dedi.
"DOYA DOYA TATİL YAPTIĞIM BİR YAZ OLDU"
Oyuncu Eylül Tumbar da yaz tatilinden yeni projelerine, sevgilisi Enes Koçak'la ilişkisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu ve son dönemde çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Oyuncu, ilk olarak Fethiye'de tatil yaptığını belirterek, "Doya doya tatil yaptığım bir yaz oldu" ifadelerini kullandı. Yeni projeleriyle ilgili de konuşan Tumbar, senaryoları okumaya devam ettiğini ve görüştüğü birkaç iş olduğunu söyledi.
"HİÇ ÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"
Sevgilisi Enes Koçak'ın geceye katılmaması sorulan oyuncu, Koçak'ın sette olduğunu belirtti. Bu nedenle bir süredir sevgilisiyle daha az görüştüklerini ifade eden Tumbar, ayrılık iddialarına da yanıt verdi. Oyuncu, "Uzun süredir belki bizi göremedikleri için olabilir. Normal, onlar da 'Bir şey mi oldu acaba?' diye merak ediyordur. Ama yok, şu an gayet iyiyiz" dedi. Evlilik planları olup olmadığı sorulan Tumbar ise "Hiç öyle bir planımız yok. İkimiz de şu anda gayet işlerimize odaklıyız. Yani mutluyuz" yanıtını verdi.
"GURUR DUYUYORUZ"
Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın kariyerinden söz etti. Arda Turan'ın teknik direktörlük yolundaki başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen Turan, "Çocuklarımla birlikte onunla gurur duyuyoruz" dedi.
"ARAMIZDA ÖZLEM DIŞINDA HİÇBİR SORUN OLMUYOR"
Eşinin yoğun maç ve kamp programı nedeniyle zaman zaman ayrı kaldıklarını belirten Turan, "Aramızda özlem dışında hiçbir sorun olmuyor. Yola çıkarken böyle olacağını biliyorduk. 2015'ten beri birlikteyiz. Arda ile birlikte olduğumdan beri maçlara ve futbola ilgim arttı, öncesinde pek yoktu" ifadelerini kullandı.