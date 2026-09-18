Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Hande Erçel'den estetik sorusuna yanıt

        Hande Erçel'den estetik sorusuna yanıt

        Ünlü oyuncu Hande Erçel, botoks ve estetik iddialarına yanıt verdi. Erçel, kısa ve net konuşarak; "Yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 13:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ünlü isimler dün bir AVM'de açılışına katıldı.

        2

        Bir film projesi üzerinde çalıştığını söyleyen Hande Erçel, muhabirlerin "Kötü kadın rolü, sanırım" sözlerine, "Yok, hayır; kötü kadın değil" karşılığını verdi. Detaylarını henüz paylaşmadığı bu yapım için senaryo çalışmalarının devam ettiğini belirten Erçel, sürecin içinde tam anlamıyla bir yapımcı olarak yer almadığını ifade etti.

        3

        Botoks ve estetik yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine Erçel, "Yok. Onu da sonra konuşuruz" diyerek, cevap verdi.

        4

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in Yaman'ı Taner Rumeli, yoğun bir çalışma temposunda olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Özge Özacar'ın oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi.

        5

        Oyuncu Tolga Güleç ve eşi Öykü Cengiz, evlilikleri hakkında konuştu. Çift, evlendikten sonra günlük hayatlarında büyük bir değişiklik olmadığını söyledi. Boş vakitlerinde birlikte oyun oynadıklarını belirten ikili, birlikteliklerinin keyifli bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Birlikte bir projede yer alıp almayacakları sorulan Tolga Güleç ise şu sıralar ayrı projelerde çalıştıklarını belirterek, "Sürpriz olabilir" dedi.

        6

        "DOYA DOYA TATİL YAPTIĞIM BİR YAZ OLDU"

        Oyuncu Eylül Tumbar da yaz tatilinden yeni projelerine, sevgilisi Enes Koçak'la ilişkisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu ve son dönemde çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Oyuncu, ilk olarak Fethiye'de tatil yaptığını belirterek, "Doya doya tatil yaptığım bir yaz oldu" ifadelerini kullandı. Yeni projeleriyle ilgili de konuşan Tumbar, senaryoları okumaya devam ettiğini ve görüştüğü birkaç iş olduğunu söyledi.

        7

        "HİÇ ÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"

        Sevgilisi Enes Koçak'ın geceye katılmaması sorulan oyuncu, Koçak'ın sette olduğunu belirtti. Bu nedenle bir süredir sevgilisiyle daha az görüştüklerini ifade eden Tumbar, ayrılık iddialarına da yanıt verdi. Oyuncu, "Uzun süredir belki bizi göremedikleri için olabilir. Normal, onlar da 'Bir şey mi oldu acaba?' diye merak ediyordur. Ama yok, şu an gayet iyiyiz" dedi. Evlilik planları olup olmadığı sorulan Tumbar ise "Hiç öyle bir planımız yok. İkimiz de şu anda gayet işlerimize odaklıyız. Yani mutluyuz" yanıtını verdi.

        8

        "GURUR DUYUYORUZ"

        Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın kariyerinden söz etti. Arda Turan'ın teknik direktörlük yolundaki başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen Turan, "Çocuklarımla birlikte onunla gurur duyuyoruz" dedi.

        9

        "ARAMIZDA ÖZLEM DIŞINDA HİÇBİR SORUN OLMUYOR"

        Eşinin yoğun maç ve kamp programı nedeniyle zaman zaman ayrı kaldıklarını belirten Turan, "Aramızda özlem dışında hiçbir sorun olmuyor. Yola çıkarken böyle olacağını biliyorduk. 2015'ten beri birlikteyiz. Arda ile birlikte olduğumdan beri maçlara ve futbola ilgim arttı, öncesinde pek yoktu" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hande Erçel
        #Eylül Tumbar
        #Taner Rumeli
        #Aslıhan Doğan Turan
        #arda turan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması
        Efsane yatırımcı emekli oldu
        Efsane yatırımcı emekli oldu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li dev altın tahminini değiştirmedi
        ABD'li dev altın tahminini değiştirmedi
        6 aylık hamile eşini döverek öldürdü!
        6 aylık hamile eşini döverek öldürdü!
        Süper Lig'de dev randevu!
        Süper Lig'de dev randevu!
        Uluslararası Forex operasyonu! İsrail bağlantılı şebeke çökertildi: 239 gözaltı kararı
        Uluslararası Forex operasyonu! İsrail bağlantılı şebeke çökertildi: 239 gözaltı kararı
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        "İstanbul'da süpürüldü!"
        "İstanbul'da süpürüldü!"
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        "Beşiktaş ortalığı kasıp kavurdu!"
        "Beşiktaş ortalığı kasıp kavurdu!"
        Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak 171 yıl sürecek
        Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak 171 yıl sürecek
        Kızını yalnız bırakmadı
        Kızını yalnız bırakmadı
        Motorinde 'üç hane' hesabı değiştirdi
        Motorinde 'üç hane' hesabı değiştirdi
        5'inci sezon heyecanı
        5'inci sezon heyecanı
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok