Hande Erçel'den estetik sorusuna yanıt

"HİÇ ÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"

Sevgilisi Enes Koçak'ın geceye katılmaması sorulan oyuncu, Koçak'ın sette olduğunu belirtti. Bu nedenle bir süredir sevgilisiyle daha az görüştüklerini ifade eden Tumbar, ayrılık iddialarına da yanıt verdi. Oyuncu, "Uzun süredir belki bizi göremedikleri için olabilir. Normal, onlar da 'Bir şey mi oldu acaba?' diye merak ediyordur. Ama yok, şu an gayet iyiyiz" dedi. Evlilik planları olup olmadığı sorulan Tumbar ise "Hiç öyle bir planımız yok. İkimiz de şu anda gayet işlerimize odaklıyız. Yani mutluyuz" yanıtını verdi.