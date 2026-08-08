Yağızcan Konyalı: Nazara geldim

Tatilde talihsiz bir olay yaşayan Konyalı, "Elimde cam şişe vardı, bir anda elimde patladı neye uğradığımı şaşırdım. Derin kesildi, hastaneye gittik, dikiş attılar. 10 gün böyle sarılı kalacak. Tatilden dönmek zorunda kaldık. Ben 'nazara geldim' diyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Daha da kötüsü olabilirdi" dedi.