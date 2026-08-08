Yağızcan Konyalı: Nazara geldim
Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan Yağızcan Konyalı ile Derya Şensoy, Cihangir'de görüntülendi
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 08:49 Güncelleme:
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Oyuncu Yağızcan Konyalı, nişanlısı Derya Şensoy ile önceki akşam Cihangir'deydi.
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Tatilde talihsiz bir olay yaşayan Konyalı, "Elimde cam şişe vardı, bir anda elimde patladı neye uğradığımı şaşırdım. Derin kesildi, hastaneye gittik, dikiş attılar. 10 gün böyle sarılı kalacak. Tatilden dönmek zorunda kaldık. Ben 'nazara geldim' diyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Daha da kötüsü olabilirdi" dedi.
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Derya Şensoy ise "Hemen döndük. Yağız iyileşsin tatilimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evimize geldik, alışverişe çıktık" ifadelerini kullandı.
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