Gonca Vuslateri, Instagram hesabını kapattı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla Instagram hesabını bir süreliğine kapattığını duyurdu.

"ARA VERDİK İLİŞKİMİZE"

Sosyal medyaya ara vermesiyle ilgili esprili bir değerlendirme yapan Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bir süreliğine Instagram kapatınca ne mutlu oluyor insan! İnsanların "Hayırdır, canın mı sıkkın?" demesi müthiş. Instagram karakterimiz yani; algı da o, kendisi de. Yok, küsmedik; ara verdik ilişkimize. Tövbe ya!