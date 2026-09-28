Gonca Vuslateri, Instagram hesabını kapattı
Gonca Vuslateri, Instagram hesabını bir süreliğine kapattığını açıkladı. Oyuncu, "Bir süreliğine Instagram'ı kapatınca ne mutlu oluyor insan" dedi
Giriş: 28 Eylül 2026 - 23:40 Güncelleme:
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla Instagram hesabını bir süreliğine kapattığını duyurdu.
"ARA VERDİK İLİŞKİMİZE"
Sosyal medyaya ara vermesiyle ilgili esprili bir değerlendirme yapan Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bir süreliğine Instagram kapatınca ne mutlu oluyor insan! İnsanların "Hayırdır, canın mı sıkkın?" demesi müthiş. Instagram karakterimiz yani; algı da o, kendisi de. Yok, küsmedik; ara verdik ilişkimize. Tövbe ya!
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