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        Haberler Magazin Görkem Sevindik ile oğlu Marsel'in tekne keyfi

        Görkem Sevindik ile oğlu Marsel'in tekne keyfi

        Oyuncu Görkem Sevindik, basketbolcu Kübra Siyahdemir ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Marsel ile tekne turuna çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 08:29 Güncelleme:
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        Baba-oğlun tekne keyfi

        Görkem Sevindik, oğlu Marsel Sevindik ile denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için tekne ile açıldı.

        Oğlu ile keyifli vakit geçiren 39 yaşındaki oyuncu, oğlu ile denize girip bol bol güneşlendi.

        Görkem Sevindik, maviyle yeşilin buluştuğu yerde baba-oğul pozlarını da sosyal medya hesabından yayımladı.

        Öte yandan 2020 yılında aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenen Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir, 2024'te yollarını ayırmıştı.

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        #Görkem Sevindik
        #Marsel Sevindik
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