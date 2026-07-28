Görkem Sevindik ile oğlu Marsel'in tekne keyfi
Oyuncu Görkem Sevindik, basketbolcu Kübra Siyahdemir ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Marsel ile tekne turuna çıktı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 08:29 Güncelleme:
Görkem Sevindik, oğlu Marsel Sevindik ile denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için tekne ile açıldı.
Oğlu ile keyifli vakit geçiren 39 yaşındaki oyuncu, oğlu ile denize girip bol bol güneşlendi.
Görkem Sevindik, maviyle yeşilin buluştuğu yerde baba-oğul pozlarını da sosyal medya hesabından yayımladı.
Öte yandan 2020 yılında aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenen Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir, 2024'te yollarını ayırmıştı.
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