Gülsen Tuncer, amansız hastalığa yakalandı
Usta oyuncu Gülsen Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili üzücü haber geldi. Film-San Vakfı, Tuncer'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu
Giriş: 10 Eylül 2026 - 22:22 Güncelleme:
'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle tanınan 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.
"DUALARIMIZ ONUN İÇİN OLSUN"
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Film-San Vakfı, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" mesajını paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ