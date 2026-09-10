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        Haberler Magazin Gülsen Tuncer, amansız hastalığa yakalandı

        Gülsen Tuncer, amansız hastalığa yakalandı

        Usta oyuncu Gülsen Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili üzücü haber geldi. Film-San Vakfı, Tuncer'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 22:22 Güncelleme:
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        Amansız hastalığa yakalandı

        'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle tanınan 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

        "DUALARIMIZ ONUN İÇİN OLSUN"

        Haberi sosyal medya hesabından duyuran Film-San Vakfı, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" mesajını paylaştı.

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        #Gülsen Tuncer
        #Aşk-ı Memnu
        #Arsen Hanım
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