Gülsen Tuncer, amansız hastalığa yakalandı

'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle tanınan 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

"DUALARIMIZ ONUN İÇİN OLSUN"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Film-San Vakfı, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" mesajını paylaştı.