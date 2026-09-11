'Gece Hattı' yeni sezonuyla SHOW TV'de başlıyor
Tuğba Dural'ın sunumuyla ekrana gelen haber kuşağı 'Gece Hattı', yeni sezonda her pazartesi 00.15'te SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor
Giriş: 11 Eylül 2026 - 22:08 Güncelleme:
Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıkları, perde arkasında kalan gerçekler ve hayatın tam kalbinden gelişmeler, yeni sezonda da 'Gece Hattı' ile ekranlara taşınıyor.
İşte 'Gece Hattı'nın Tanıtımı;
Objektif, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla gündemin nabzını tutan Gece Hattı; politikadan sanata, sağlıktan ekonomiye hayatın her alanındaki gelişmeleri şeffaf, tarafsız ve kaliteli habercilik anlayışıyla izleyiciyle buluşturuyor.
Tuğba Dural'ın sunumuyla 'Gece Hattı', Pazartesi gecesi saat 00.15'te SHOW TV'de!
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