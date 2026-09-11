'Gece Hattı' yeni sezonuyla SHOW TV'de başlıyor

Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıkları, perde arkasında kalan gerçekler ve hayatın tam kalbinden gelişmeler, yeni sezonda da 'Gece Hattı' ile ekranlara taşınıyor.

İşte 'Gece Hattı'nın Tanıtımı;

Objektif, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla gündemin nabzını tutan Gece Hattı; politikadan sanata, sağlıktan ekonomiye hayatın her alanındaki gelişmeleri şeffaf, tarafsız ve kaliteli habercilik anlayışıyla izleyiciyle buluşturuyor.

Tuğba Dural'ın sunumuyla 'Gece Hattı', Pazartesi gecesi saat 00.15'te SHOW TV'de!