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        Haberler Televizyon 'Gece Hattı' yeni sezonuyla SHOW TV'de başlıyor

        'Gece Hattı' yeni sezonuyla SHOW TV'de başlıyor

        Tuğba Dural'ın sunumuyla ekrana gelen haber kuşağı 'Gece Hattı', yeni sezonda her pazartesi 00.15'te SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Gündemin nabzı SHOW TV'de atıyor

        Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıkları, perde arkasında kalan gerçekler ve hayatın tam kalbinden gelişmeler, yeni sezonda da 'Gece Hattı' ile ekranlara taşınıyor.

        İşte 'Gece Hattı'nın Tanıtımı;

        Objektif, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla gündemin nabzını tutan Gece Hattı; politikadan sanata, sağlıktan ekonomiye hayatın her alanındaki gelişmeleri şeffaf, tarafsız ve kaliteli habercilik anlayışıyla izleyiciyle buluşturuyor.

        Tuğba Dural'ın sunumuyla 'Gece Hattı', Pazartesi gecesi saat 00.15'te SHOW TV'de!

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        #show tv
        #Tuğba Dural
        #gece hattı
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