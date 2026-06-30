'Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase'in ölüm nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü korku filmi "The Ring" (Halka) filmindeki ikonik Samara rolüyle ve "Lilo & Stitch" animasyonundaki seslendirmesiyle tanınan eski çocuk yıldız Daveigh Chase'in ölüm nedeni öğrenildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre; Los Angeles Adli Tıp Kurumu, 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni AIDS olarak belirtti. "Kronik çoklu madde kullanımı" da diğer önemli sağlık sorunları arasında yer aldı.

Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başlayan Daveigh Chase, 2002 yapımı 'Lilo & Stitch' filminde 'Lilo' karakterini, Oscar ödüllü animasyon filmi 'Ruhların Kaçışı'nda (Spirited Away) ise 'Chihiro' karakterini seslendirerek geniş kitlelerce tanındı. Chase, özellikle 'Halka' filmindeki unutulmaz 'Samara' performansıyla MTV Film Ödülleri'nde 'En İyi Kötü Karakter' ödülüne layık görüldü. Oyuncu ayrıca HBO'nun sevilen dizisi 'Big Love'da beş sezon boyunca 'Rhonda Volmer' karakterini canlandırdı.