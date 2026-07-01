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        Haberler Magazin Hande Ataizi sezonu açtı

        Hande Ataizi sezonu açtı

        Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 08:42 Güncelleme:
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        Sezonu açtı

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Ataizi, önceki gün Bodrum Türkbükü’nde objektiflere yansıdı.

        Tatil sezonunu açan Ataizi, sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı. Deniz keyfinin ardından duş alıp şezlonguna geçen ünlü oyuncu, güneşlenerek dinlendi.

        Ataizi, bir ara pareosunu elinde sallayarak oynadı. Ünlü oyuncunun bu eğlenceli anları, çevredeki tatilcileri gülümsetti.

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