Hande Ataizi sezonu açtı
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 08:42 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Ataizi, önceki gün Bodrum Türkbükü’nde objektiflere yansıdı.
Tatil sezonunu açan Ataizi, sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı. Deniz keyfinin ardından duş alıp şezlonguna geçen ünlü oyuncu, güneşlenerek dinlendi.
Ataizi, bir ara pareosunu elinde sallayarak oynadı. Ünlü oyuncunun bu eğlenceli anları, çevredeki tatilcileri gülümsetti.
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