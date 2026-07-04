İbrahim Büyükak: Takipçi sayısına göre oyuncu seçmem

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İbrahim Büyükak, önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükak, yaz dönemini İstanbul'da çalışarak geçirdiğini belirtti.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Yeni projeleri hakkında bilgi veren Büyükak, "İstanbul'da çalışmaya devam ediyoruz. Hazırlık aşamasında olan filmlerimiz var ancak içerikler henüz netleşmedi. Güzel projeler geliyor; bu yüzden saçı sakalı biraz serbest bıraktık, projeye göre şekillendireceğim" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN YETENEK"

Son dönemde oyuncu seçimlerinde sosyal medya takipçi sayısının belirleyici olduğu yönündeki tartışmalara da değinen Büyükak, "Bende bu tarz şeyler yok. Takipçi sayısına göre oyuncu seçmiyorum. Arkadaşlarımızla oturup sohbet ediyoruz; kafamızın uyuştuğu ve çalışmaktan keyif aldığımız insanlarla çalışıyoruz. Önemli olan yetenek" ifadelerini kullandı.