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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez yakışıklı korumasıyla el ele

        Jennifer Lopez yakışıklı korumasıyla el ele

        Ben Affleck'ten boşanmasından bu yana hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Jennifer Lopez, yakışıklı korumasıyla Milano'da el ele görüntülenince, haklarında yakıştırmalar yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:07 Güncelleme:
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        Yakışıklı korumasıyla el ele

        Milano Moda Haftası için İtalya şehrine giden Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, imza almak için bekleyen heyecanlı hayranları tarafından neredeyse kuşatıldı.

        57 yaşındaki sanatçının etrafını saran kalabalıktan zarar görmemesi için imdadına uzun zamandır yanında olan, tecrübeli koruması yetişti.

        Otomobilinden inerken korumasıyla el ele tutuşarak onun desteğini alan Lopez, kendisini bekleyen hayranlarıyla buluştu.

        Daha önce de aynı korumayla birçok kez birlikte görülen ve Lopez'in koruma ekibinin tam zamanlı bir üyesi olduğu anlaşılan görevli ile sanatçıyı, birbirlerine yakıştıran yorumlar yapıldı. Ancak korumanın yüzük parmağında alyans taktığı görüldü.

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        Lopez, iki yıl önce Ben Affleck'ten boşanmasından bu yana kimseyle birliktelik yaşamadığını basına birçok kez söyledi.

        Temmuz ayında röportaj veren Affleck, evliliklerinin sona ermesinin ardından Lopez ve ailesi hakkında sıcak ve samimi ilişkilerini sürdürdüklerine dair sözler sarf etmişti. Afleck, "Jennifer Lopez muhteşem, çocuklarıma karşı çok iyi. Onlarla harika ve devam eden bir ilişkimiz var. Çocuklarını çok seviyorum. Harikalar. Kendisi son derece önemli, muazzam bir insan, çok dürüst, ona hayranım ve minnettarım" demişti.

        Lopez ile Affleck, 2022'den 2024'e kadar evli kaldı. Affleck, Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den olan 18 yaşındaki ikizleri Emme ve Max ile yakın ilişkilerini sürdürüyor. Aynı şekilde Lopez de Affleck'in, Jennifer Garner'dan olan üç çocuğuyla görüşmeye devam ediyor. Hatta Lopez, ayrılık sonrası, Affleck'in oğlu Samuel ile Affleck'e doğum günü hediyesi almak üzere buluştuğunda objektiflere yansımıştı.

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        Affleck de boşanmalarının ardından, Sepahine Rose olan adını Fin olarak değiştiren trans oğlu ve Lopez'in ikizlerinden biriyle birlikte Los Angeles'ta bir Ariana Grande konserinde görülmüştü.

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        #Jennifer Lopez
        #Koruma
        #italya
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