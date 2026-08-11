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        Haberler Dünyadan Julianne Moore tiyatro sahnesine dönüyor

        Julianne Moore tiyatro sahnesine dönüyor

        Oscar'lı Hollywood yıldızı Julianne Moore, 20 yıl sonra yeniden Broadway sahnesine çıkmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        20 yıl sonra sahneye dönüyor

        Oscar ödüllü oyuncu Julianne Moore sahneye dönüyor. 65 yaşındaki yıldız, Sarah Ruhl'un yönettiği ve Manhattan Tiyatro Kulübü'nün Broadway sahnesinde oynanacak olan 'Faydra' adlı oyunda başrolü üstlenecek. Yapımın yönetmenliğini Les Waters üstleniyor.

        Oyunun 2 Şubat 2027'den itibaren sınırlı bir süreyle bu mekanda sahneleneceği, resmi açılışın 25 Şubat 2027'de yapılacağı öğrenildi.

        Tiyatronun sanat yönetmi Nicki Hunter, "Manhattan Tiyatro Kulübü'nün (MTC) kendi bünyesinde ürettiği bir oyunun yetenekleri kendine çekmesini izlemek gibisi yok. Sarah Ruhl'un bu klasik öyküyü cesur, komik ve yıkıcı bir şekilde yeniden yorumlaması, son derece yetenekli Julianne Moore'u sahneye geri getirecek ve Les Waters'ın otuz yıl sonra MTC'ye dönüşünü sağlayacak. Önümüzdeki aylarda bu heyecan verici kadroya katılacak isimleri duyurmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

        Moore, daha önce 2006'da Broadway'de sahnelenen 'The Vertical Hour' adlı oyunda rol almıştı.

        Moore, 2014 yapımı 'Still Alice' filmindeki başrolüyle Oscar kazandı ve dört kez daha aday gösterildi; iki kez En İyi Kadın Oyuncu dalında 'Far from Heaven' (2002) ve 'The End of the Affair' (1999) filmleriyle, iki kez de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında 'The Hours' (2002) ve 'Boogie Nights' (1997) filmleriyle. Moore'un sinemadaki önemli rolleri arasında 'The Room Next Door', 'May December' ve 'The Big Lebowski' gibi filmler yer alıyor.

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        #sahne
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