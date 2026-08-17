Kenan Doğulu, Harbiye'de sahne aldı

Biletleri duyurulduktan 20 dakika sonra tükenen konserde Kenan Doğulu, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ve enerjik sahne performansıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran müzikseverlere keyifli bir yaz akşamı yaşattı.

Geceye “Yaparım Bilirsin” şarkısıyla başlayan Doğulu, konser boyunca “Ara Beni Lütfen”, “Aşk Kokusu” ve “Pamuk” gibi en sevilen parçalarını seslendirdi.

Konserin yaratıcı dünyasında, dünyaca ünlü koreograf ve kreatif direktör Marvin Brown’un imzası yer aldı. Beyoncé, Mariah Carey, Katy Perry, BLACKPINK ve RAYE gibi isimlerle çalışan Brown’un İzmir konseri için hazırladığı koreografi, Harbiye sahnesine yeniden uyarlandı. Dansçıların performansı, sahne tasarımı, görsel içerikler ve ışık şovlarıyla bütünleşerek konserin dinamik atmosferini güçlendirdi.

Doğulu, konserin finalinde “Tutamıyorum Zamanı” ve “Tükendim Ben” şarkılarını seslendirdi. Doğulu, dinleyicilerin uzun süren alkışları eşliğinde geceyi coşkulu bir finalle tamamladı.