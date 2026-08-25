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        Haberler Dünyadan Kim Kardashian ve Kanye West'in kızı North: Kahve zincirinde çalışmak istiyorum

        Kim Kardashian ve Kanye West'in kızı North: Kahve zincirinde çalışmak istiyorum

        2021'de ayrılan Kim Kardashian ve Kanye West'in en büyük kızı North West, gelecek yılki kariyer planının kahve zincirinde çalışmak olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        "Kahve zincirinde çalışmak istiyorum"

        Kim Kardashian ve Kanye West'in dört çocuğunun en büyüğü olan North West, kariyeriyle ilgili ne yapmak istediğini anlattı. 2021'de ayrılan, 2022'de boşanma davası sonuçlanan Kardashian ve West ikilisinin 13 yaşındaki kızı, bugüne dek rapçi babasının izinden giderek müzik alanında çalışmalar yaptı. Ancak North, bir gençlik dergisine verdiği röportajda, kahve zincirinde "normal bir iş" istediğini açıkladı.

        North, daha önce basketbol oyuncusu olmayı düşündüğünü, ancak sonunda fikrini değiştirdiğini, bununla birlikte, 14 yaşına geldiğinde kahvecide çalışmayı denemek istediğini belirtti. Küçük kız, bu isteğini "normal bir iş sahibi olmak" olarak tanımladı.

        North'un röportajda açıkladığı diğer ilginç bilgiler arasında, sanal pop yıldızı Hatsune Miku'dan ilham alarak mavi saç yaptırdığı, saç ve tırnak ilhamı için TikTok ve Pinterest'i kullandığı yer alıyor.

        Müziğe ne kadar bağlı olduğundan da bahseden North, hayatında yapmak istediği şeyin müzik olduğunu söyledi. "Şimdiye kadar aldığın en kötü tavsiye neydi?" diye sorulduğunda North, "Kariyerime daha geç başlamamın söylenmesi. Hayır, bu benim hobim, yapmaktan hoşlandığım şey bu, hayatımda yapmak istediğim şey bu" cevabını verdi.

        Müziği hem hobisi hem de profesyonel olarak sürdürmek istediği şey olarak gördüğünü söyleyen North, sık sık yapılan provalarla dolu, oldukça yoğun bir günlük rutini olduğunu anlattı.

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        #kim kardashian
        #North West
        #Kanye West
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