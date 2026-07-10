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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci kez baba mı oluyor?

        Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci kez baba mı oluyor?

        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un, ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlandığı iddia edildi. Ünlü çift cephesinden açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        "Haberler doğru değil"

        Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Tatlıtuğ çiftinden güzel bir haber daha geldiği iddia edildi. 49 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu ve kız bebek beklediği ileri sürüldü.

        Başak Dizer Tatlıtuğ ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başak Dizer Tatlıtuğ, “Bebek haberi doğru mu?” sorusuna “Hayır, doğru değil” yanıtını verdi.

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        #kıvanç tatlıtuğ
        #başak dizer
        #hamilelik
        #ikinci çocuk
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