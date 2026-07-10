Zirve başlıyor:NATO nasıl şekillenecek? Ankara'da bugün hangi kararlar alınacak? Türkiye'nin rolü ne olacak? Yeni dünya düzeninde Türkiye 'Denge Belirleyici' güç olacak mı? Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertürk Ankara Hab... Daha Fazla Göster

Zirve başlıyor:NATO nasıl şekillenecek? Ankara'da bugün hangi kararlar alınacak? Türkiye'nin rolü ne olacak? Yeni dünya düzeninde Türkiye 'Denge Belirleyici' güç olacak mı? Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel anlattı. Daha Az Göster