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        Haberler Dünyadan Lady Gaga anne oldu

        Lady Gaga anne oldu

        Uzun süredir Michael Polansky ile birlikte olan ABD'li şarkıcı Lady Gaga, ilk çocuğunu dünyaya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Lady Gaga anne oldu

        Oscar ve Grammy ödüllü şarkıcı Lady Gaga, anne oldu. Nişanlısı Michael Polansky ile ilk kez bebek heyecanı yaşayan Gaga, “Gerçekten anne olmak istiyorum. Umarım bir sonraki başrolüm bu olur” ifadelerini kullanmıştı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ve ismi henüz açıklanmadı.

        İlk kez 2020 yılında Las Vegas'ta bir partide birlikte görüntülenen çift, Super Bowl'da aşklarını resmen ilan etmişti. 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde sahne alan isimlerden biri olan 39 yaşındaki Lady Gaga, 42 yaşındaki Polansky ile nişanlandığını ilk olarak Paris Olimpiyatları'nda duyurmuştu. Harvard Üniversitesi'nde matematik ve bilgisayar bilimi eğitim alan Polansky, Parker Group'un CEO'su olarak çalışıyor.

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        #Lady Gaga
        #Michael Polansky
        #anne
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