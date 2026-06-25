Lionel Richie sahnede rahatsızlanınca konseri yarıda kesti

Lionel Richie, dün yeni turnesinin ilk konserini yarıda kesti. 77 yaşındaki sanatçı, sahnedeyken rahatsızlanınca hayranlarını endişelendirdi.

Ünlü müzisyen, 'Earth, Wind & Fire' adlı müzik grubuyla birlikte gerçekleştirdiği 'Sing A Song All Night Long' turnesinin başlangıcı olan Minnesota'daki konserinde, 'Three Times A Lady' şarkısını piyano başında seslendirdikten sonra bir ara verdiğini duyurdu ve sahneye bir daha dönemedi.

Richie'nin grubu da sanatçıdan birkaç dakika sonra sahneden ayrıldı. Sanatçının konseri kesmesinden 40 dakikadan fazla bir süre sonra bir grup üyesi sahneye dönerek Richie'nin kendini iyi hissetmediği için konsere devam edemeyeceğini duyurdu.

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Sanatçının rahatsızlığının ne olduğu açıklanmazken, sosyal medyada, konsere katılan hayranları endişelerini dile getirdi. Pek çok kişi, Richie'nin performans boyunca kendini iyi hissetmediğine dair işaretler verdiğini söyledi.

Performansını kaydeden videolarda, şarkıcının sondan bir önceki şarkısını söylerken birkaç kez durup oturduğu görüldü. İddialara göre sanatçı, seyircilere başının döndüğünü söyledi.

Son şarkısını piyano başına oturarak söyleyen Richie, oturduktan sadece 10 saniye sonra ayağa kalktı ve sahne boyunca tekrar yürümeye başladı. Ancak 30 saniyeden kısa bir süre sonra, şarkı söylemeye devam ederken sahnenin karşı tarafındaki yükseltilere tekrar oturmak için durdu.

Konserin iptal edilmesi pek çok seyirciyi hayal kırıklığına uğrattı.