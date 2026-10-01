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        Haberler Magazin Meriç Keskin: Seninle yaşlanırız diyordum

        Meriç Keskin: Seninle yaşlanırız diyordum

        Sosyal medya ünlüsü Meriç Keskin, kanser nedeniyle hayatını kaybeden ağabeyi İnanç Keskin'i duygusal bir paylaşımla andı. Keskin, "Son yolculuğunda alkışlarla uğurlandın. İyi değiliz. Hiçbirimiz. Seninle yaşlanırız diyordum, gittin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 16:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Seninle yaşlanırız diyordum"

        Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin, kanser tedavisi gören 43 yaşındaki ağabeyi İnanç Keskin'i 21 Eylül'de kaybetmişti. Ağabeyinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ona duyduğu özlemi dile getirdi.

        "ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDIN"

        Ağabeyine hitaben yazdığı mesajda yaşadığı acıyı, aklındaki soruları ve birlikte yaşadıkları anıları anlatan Meriç Keskin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Zamanın içinde kaybolduğum bir yerden yazıyorum sana bunları. İliklerime kadar hatıranla dolu şu bedenime, beynime bir de bu adaletsiz savaşta gösterdiğin üstün mücadele gücünle adını altın harflerle yazdırdın. Zafer her zaman kazanmak değilmiş; bir yenilgi ancak bu kadar anlı şanlı olabilirdi. Düşünüyorum da, herkese ince bir sızı olan bu gidişinden ne öğreneceğim?

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        "SON YOLCULUĞUNDA ALKIŞLARLA UĞURLANDIN"

        Hep aynı sorular kafamda: Bu kadar dua nereye gitti? Ben varken neden seni seçti? Niçin bu kadar erkendi? Kötülerin cirit attığı şu dünyada şimdi Allah'a küsmekle tam olarak yüzümü dönmek arasında bir yerdeyim. Bilmiyorum gördün mü, duydun mu ama son yolculuğunda alkışlarla uğurlandın. Tanıyan tanımayan herkes öyle şeyler yazdı ki, vedanda bile gururlandırdın. Ara ara yanına gelip nah çekiyorum.

        "HEPİMİZ KAFAMIZI BİR YERE ÇEVİRİP AĞLIYORUZ"

        Duru, Atatürk ile birlikte olduğunu söylüyor, bir de doğum gününde giydiği pırıltılı kıyafeti giyiyor; "Babamın doğum gününde giymiştim" diyor. Hepimiz kafamızı bir yere çevirip ağlıyoruz. "Alıştın mı hala babamın yokluğuna?" dedi geçen gün, bir de ekledi; "Ben alışamadım." Ben de... Şimdi ona sürekli, "Kaybetme sırası bende, merak etme" diyorum. Bu arada dolapta işkembe buldum dün. İşkembeye bakıp ağlayan çok az kişiden biri olabileceğimi düşündüm.

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        Deniz Göktaş'ı saldılar. Ahmet ile Serkan'ın arasını düzelttim. Faruk, seni kaçırdığı için hepimizin gözünde kahramana dönüştü ama sürekli ağlıyor. Dayımı dolandırdılar sen gitmeden üç gün önce. Cenazenin ertesi günü dolandırıcı, "Abi kusura bakma, hepsini iade edeceğim" demiş dayıma. Takipçindir diye düşünüp, "Ne vicdanlı dolandırıcı" dedim anneme. Annem, "Sen salak mısın?" dedi. Vicdandan değil de çelenklerden kaynaklı olduğu düşünülüyor herkesçe. Galiba hep dediğin gibi biraz aptalım.

        "ŞİMDİ TOPRAĞIN ALTINDA OLMAN İNANILMAZ"

        Neyse böyle abi... Kaldık annemle ikimiz. İyi değiliz. Hiçbirimiz. Seninle yaşlanırız diyordum, gittin. Alışacağız. Şimdi toprağın altında olman inanılmaz. Yanını ayırttım, elbet bir gün buluşacağız. Bir de bir hikâye dinledim unutmadan: Allah sevdiği kulunu yanına aldığında yedisinde yağmur yağdırırmış. Pazar günü güzün ilk yağmuru yağdı ve o gün Leyla hiç havlamadı.

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        Meriç Keskin, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 48'inci bölümünde 'Hamiyet' karakterine hayat vermişti.

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