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        Haberler Müzik Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders İstanbul'a geliyor

        Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders İstanbul'a geliyor

        1980'li yılların ünlü pop ikilisi Modern Talking'in üyesi Thomas Anders, 15 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        Thomas Anders İstanbul'a geliyor

        Thomas Anders, 1980'li yıllarda dünya çapında ses getiren pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi olarak, 15 Ağustos'ta İstanbul'da Ora Arena sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Nostaljik popun en ikonik şarkılarına hayat veren Anders, müzikseverlere yılların eskitemediği hitlerle dolu bir gece yaşatacak.

        Milyonlarca albüm satışı ve 40 yıla yaklaşan kariyeriyle pop müzik tarihinin en tanınan isimlerinden biri olan Thomas Anders, konserde Modern Talking döneminin efsaneleşmiş şarkılarının yanı sıra solo kariyerinden sevilen parçalarını da seslendirecek.

        Anders; 'You're My Heart, You're My Soul', 'Cheri Cheri Lady', 'Brother Louie' ve 'Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)' gibi dünya listelerini altüst eden hitlere hayat verecek.

        1980'lerde Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan dev bir hayran kitlesine ulaşan Modern Talking, pop müzik tarihinin en başarılı gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Grubun ilk büyük hiti 'You're My Heart, You're My Soul', 30'dan fazla ülkede listelerin zirvesine yerleşerek dönemin en büyük pop fenomenlerinden biri olmuştu.

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        #Thomas Anders
        #Modern Talking
        #konser
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