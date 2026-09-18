'Muhtemel Aşk' 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' romantik hikayesiyle ekrana geldi. Bölümün finaline Oğuz'un ortaya çıkardığı sır dengelerin nasıl altüst olacağı yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıdı.

'MUHTEMEL AŞK'IN 14'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Defne’nin Ali’yi kurumdan kurtarmak için yaptığı evlilik teklifini ilk başta reddeden Kadir, geçmişte Defne'nin vurulduğu gün ona bir daha zarar gelmemesi için ettiği yeminle yüzleşti. Ancak Ali'nin yer sıkıntısı nedeniyle başka bir yurda sevk edileceğini öğrenmeleri ve herkesin en hızlı çözümün evlilik olduğunu belirtmesi üzerine Kadir kararını değiştirdi. İkili, Ali için yıldırım hızıyla nikah masasına oturmak üzere harekete geçti. Evlendirme dairesine girişte X-ray cihazının alarm vermesiyle Defne, kalbinde mermi parçasıyla yaşadığını söylemek zorunda kalırken; bu gerçeği ilk kez duyan Kadir sarsıntı yaşadı. Her iki taraf için de buruk geçen nikahın ardından çift, koruyucu aile başvurusunu tamamladı.

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Defne ve Kadir, Ali'yi yalnız bırakmadı;

Evlilik kararı iki ailede de soğuk duş etkisi yaratırken, ertesi sabah yapılacak kurum denetimi için hazırlıklar başladı. Denetimden bir gece önce Kadir, Defne'yi alıp getirmek için onun evine gitti. Doktor Tamer’in Defne’ye açılmasına ve Defne’nin başındaki sorunları sebep göstererek onu reddetmesine kulak misafiri olan Kadir, sessizce oradan ayrıldı. Zorlu geçen denetim gününde ise kurum görevlisi Güliz Hanım, ikilinin evliliğinin Ali'yi almak için yapılan sahte bir hamle olduğunu anlasa da, çiftin çocuk için gösterdiği büyük çabadan ve aralarındaki inkar edilemez aşktan etkilenerek koruyucu aile taleplerini onayladı. Güliz Hanım'ın tek şartı ise Kadir'in, Defne'nin evine taşınması oldu.

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Kadir, Defne'yi Tamer'le sarılırken gördü;

Tüm bunlar yaşanırken, Özlem’in sakladığı büyük sır başına dert açtı. Raporu değiştirmesi için para verdiği kişi tarafından şantaja uğrayan Özlem, köşeye sıkıştı. Levent’in kasasından para çalıp şantajcıya parayı teslim etmeye gitti. Bu anları gizlice izleyen Oğuz, DNA testinin değiştirildiğini ve Ali'nin aslında Tolga'nın oğlu olduğunu öğrendi. Defne'nin sırf bu yalan yüzünden Kadir'le evlenmek zorunda kalmasına öfkelenen Oğuz, Özlem ile yüzleşmesinin ardından kuruma gidip her şeyi anlatmaya karar verdi. Kadir, Güliz Hanım'ın şartını yerine getirmek için eşyalarıyla Defne'nin kapısına geldiği anlarda, Oğuz’un ortaya çıkardığı sır dengelerin nasıl altüst olacağı yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıdı.

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İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.