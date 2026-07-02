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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de

        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda; Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk'ın 3. Bölümünde; Kadir'in boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenen Defne, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak ondan uzak durmaya karar verir. Ancak Bartıner Holding'deki dev proje yüzünden Defne, Kadir ve Tolga aynı masada buluşmak zorundadır. Kadir ile Tolga arasındaki düşmanlık her şeyi riske atarken, Levent bu düşmanlığın ardındaki gerçeği ortaya çıkarması için Defne'yi görevlendirir. Bir yandan iki adamın geçmişini çözmeye çalışan Defne’nin yaşayacağı beklenmedik bir yakınlaşma, herkesin dengesini yeniden değiştirecektir.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        #muhtemel aşk
        #show tv
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