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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın 2'nci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı - Magazin haberleri

        'Muhtemel Aşk'ın 2'nci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 22:45 Güncelleme:
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        "Eşkıya değiliz, Adanalıyız!"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', sıcacık hikayesiyle izleyicilerin kalbine dokunacak yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 2'nci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, yolu ormanda kesişen Defne ve Kadir'in birlikte çıktıkları atlı yolculuk sıcak ve eğlenceli anlara sahne oluyor.

        Ancak Kadir'in meşhur Adana misafirperverliği, özellikle de Defne için hazırladığı bol acılı lezzetler, Defne'yi zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

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        Tolga'nın Kadir'e karşı Defne'nin aklını karıştırma çabaları sürerken, Defne'nin Kadir'in annesiyle tanışması ise hikayede yeni bir sayfanın habercisi oluyor.

        Eğlence, romantizm ve kıskançlığın iç içe geçtiği tanıtım, yeni bölüme dair merakı iyice artırıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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