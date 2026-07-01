'Muhtemel Aşk'ın ön izleme sahnesi yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın 3'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi izleyicilerle buluştu
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 16:15 Güncelleme:
SHOW TV'nin MF Yapım imzalı; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın, sıcacık hikayesiyle izleyicilerin kalbine dokunacak 3'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.
İşte 'Muhtemel Aşk'ın 3'üncü bölüm 1'inci ön izleme sahnesi:
'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.
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