Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın 3'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 16:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın, sıcacık hikayesiyle izleyicilerin kalbine dokunacak 3'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 3'üncü bölüm 1'inci ön izleme sahnesi:

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akrabaların silahlı kavgası: 12 yaralı

        İstanbul'un Pendik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanırken, sokakta ve park halindeki bir araçta çok sayıda mermi izi tespit edildi (İHA)

        #show tv
        #muhtemel aşk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        CHP'nin kurultay davası... Tanık Adem Soytekin: Daireleri kimin alacağını KİPTAŞ belirledi
        CHP'nin kurultay davası... Tanık Adem Soytekin: Daireleri kimin alacağını KİPTAŞ belirledi
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!