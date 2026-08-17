'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyiciyi Defne’nin hafıza kaybıyla altüst olan dengelerin gölgesinde, aşk, gerilim ve heyecan dolu sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

Yayınlanan tanıtımda; Defne, unuttuğu her şeyi bir bir hatırlarken Kadir’le nikâh tazelemek istediğini söylüyor. Defne’yi beyazlar içinde gelinlikle gören Kadir’in büyük aşkını gizleyememesi romantik anlara sahne olurken, yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.