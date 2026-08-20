'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu akşam

SHOW TV'nin reytinglerde zirvede yer alan dizisi 'Muhtemel Aşk' 10'uncu bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

'Muhtemel Aşk’ın 10'uncu bölümünde; hafızası yerine gelen Defne, Kadir’le yüzleşebilmek için son bir hamle yapar. Daha önce defalarca konuşmayı deneyip bir sonuç alamayan ve ayrılırlarsa bu hesaplaşmanın asla gerçekleşmeyeceğini bilen Defne, gerçeği gizleyip "aşık eş" rolünü oynamaya devam eder.

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Amacı Kadir’i kendi evinde köşeye sıkıştırmaktır; ancak intikam arzusuyla hareket ettiğini sanırken aslında kendini kandırmakta, Kadir’den kopamadığı gerçeğiyle yüzleşmekten kaçmaktadır. Mine, Suzi ve Oğuz’un da Emindağlar'a taşınmasıyla Selma krizin eşiğine gelirken, Levent’in kemancılar eşliğinde Mine’ye yapacağı evlilik teklifi ortalığı karıştırır.

Kadir, her şeyden habersiz Defne’nin her isteğine boyun eğerken; Defne’nin ortaya attığı imkansız "nikah tazeleme" şartları evde fırtınalar koparır. Defne’nin kurduğu bu oyun Kadir’i gerçeği itiraf etmeye zorlarken, kendisini de kaçındığı kendi kalbiyle yüzleştirebilecek midir?

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!