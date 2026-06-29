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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 21:40 Güncelleme:
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        "İkisi aynı kıza aşıkmış!"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın, sıcacık hikayesiyle izleyicilerin kalbine dokunacak yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 3'üncü Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Kadir ve Tolga'nın geçmişi merak konusu olurken Levent Bartıner, Defne'den bu sırrı ortaya çıkarmasını istiyor.

        Kadir, Defne'nin hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapıyor. Tanıtımın finalinde Melis'in eski albümleri karıştırmasıyla büyük gerçek gün yüzüne çıkıyor.

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        Kadir ve Tolga'nın yıllardır süren düşmanlığının sebebinin, geçmişte aynı kadına âşık olmaları olduğu ortaya çıkıyor.

        Defne'nin bu gerçekle ne yapacağı ise yeni bölüme dair merakı daha da artırıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #muhtemel aşk
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