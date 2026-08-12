'Muhtemel Aşk'tan bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyiciyi Defne’nin hafıza kaybıyla altüst olan dengelerin gölgesinde, aşk, gerilim ve heyecan dolu sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

İşte 'Muhtemel Aşk'ın 9'uncu Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Tolga, Kadir'i kazadan sorumlu tutarken geçici hafıza kaybı yaşayan Defne'nin Kadir'i kocası sanması dengeleri altüst ediyor. Doktorun gerçeği saklama kararıyla Kadir ve Defne'nin başlayan yeni hayatı, Selma'yla yaşanan eğlenceli ve gergin anlarla daha da renkleniyor. Tanıtımın finalinde Defne’nin, hafızasındaki boşluklara rağmen Kadir'e karşı hisleriyle yüzleşmesi merak uyandırıyor.

Defne'nin kalbi Kadir'i seçerken, gerçekler ortaya çıktığında bu aşkın kaderi ne olacak?

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.