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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'tan yeni bölüm ön izlemesi

        'Muhtemel Aşk'tan yeni bölüm ön izlemesi

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yarın akşam yayınlanacak bölümünden ön izleme sahnesi paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 17:42 Güncelleme:
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        Kadir'den Defne'ye sitem şarkısı

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'tan ön izleme sahnesi yayınlandı. Kadir'in Defne'ye şarkıyla seslendiği duygu dolu anlar, yeni bölüm öncesi heyecanı zirveye taşıdı.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 8'inci Bölüm Ön izlemesi;

        Yayınlanan ön izlemede Kadir, sıra gecesinde yaptığı sürpriz şarkı performansıyla duygularını Defne'ye açıyor. Sitem dolu sözlerin dikkat çektiği bu özel an herkesi şaşkına çevirirken, Defne ise yaşadığı hüzün ve gerilimi gizlemekte oldukça zorlanıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #muhtemel aşk
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