'Muhtemel Aşk' zirvede

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; ABC1 20+ grubunda 3.78 izlenme oranı 15.98 izlenme payı, Total’de 3.70 izlenme oranı 15.93 izlenme payı, AB’de ise 2.99 izlenme oranı 14.89 izlenme payı elde ederek zirvede yer aldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te yaklaşık 4 saat 40 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalırken; #Defne 4 saat 35 dakika, #Kadir 4 saat 45 dakika konuşularak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'MUHTEMEL AŞK’IN 7'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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Defne’nin Kadir’e aralarında bir ilişki olamayacağını söylemesi, ikili için geri dönüşü olmayan yeni bir krizin kapısını araladı. Yaşananların ardından büyük bir yıkım yaşayan Defne, her şeyi geride bırakıp ailesiyle birlikte Bursa’ya taşınma kararı aldı. Bu ayrılığı fırsat bilen Selma, Defne’nin Kadir’in hayatından tamamen çıkması için ofis masasına 10 milyon TL’lik bir çek bırakarak gerilimi tırmandırdı.

Şirket cephesinde ise mücadeleler sürerken, Tolga projeyi finanse etmek için Levent’e yüzde elli ortaklık teklif etti. Levent, köşeye sıkışmışlıktan kurtulmak için Defne’yi Kadir’le yaptığı 10 milyon liralık gizli anlaşmayı ifşa etmekle tehdit etti. Ancak bu konuşmaya şahit olan Kadir, beklenmedik bir hamleyle Defne’nin borcunu üstlenerek Levent’in tüm planlarını altüst etti.

Defne ile Kadir aşkı sona erdi;

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Her şeyden habersiz otobüsle şehirden ayrılmak üzere yola çıkan Defne, karşısında otobüsün önünü kesen Kadir’i buldu. Levent’e olan borcu kapattığını söyleyen Kadir, bu hamlesine karşılık Defne’nin proje bitene kadar sadece kendisine çalışmasını şart koştu. Yeni bir anlaşmayla geri dönen ikili, Tolga ve Levent’in ortaklık imzalarını atmak üzere olduğu toplantıya sürpriz bir baskın yaparak projenin tüm kontrolünü ele aldı.

Kadir, Defne'nin gidişine izin vermedi;

Birlikte çalışmaya başlayan Kadir ve Defne, projenin arsa sahiplerinden Nazlı ile görüşmeye gittiklerinde Nazlı’nın Kadir’e gösterdiği açık ilgi Defne’de büyük bir kıskançlığa neden oldu. Diğer yanda Leyla’nın, ikilinin kumsalda gizlice çekilmiş fotoğraflarına ulaşması tehlike çanlarını çaldırdı. Duygularını ve aşk acısını daha fazla bastıramayan Defne’nin, bölüm finalinde Kadir’le yüzleşerek kendi hayatına karışma hakkını çoktan kaybettiğini düşünmesi hikayenin seyrini tamamen değiştirdi.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.