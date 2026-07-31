Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk' zirvede

        'Muhtemel Aşk' zirvede

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde zirvede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Muhtemel Aşk' zirvede

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; ABC1 20+ grubunda 3.78 izlenme oranı 15.98 izlenme payı, Total’de 3.70 izlenme oranı 15.93 izlenme payı, AB’de ise 2.99 izlenme oranı 14.89 izlenme payı elde ederek zirvede yer aldı.

        SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

        Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te yaklaşık 4 saat 40 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalırken; #Defne 4 saat 35 dakika, #Kadir 4 saat 45 dakika konuşularak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

        'MUHTEMEL AŞK’IN 7'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        REKLAM

        Defne’nin Kadir’e aralarında bir ilişki olamayacağını söylemesi, ikili için geri dönüşü olmayan yeni bir krizin kapısını araladı. Yaşananların ardından büyük bir yıkım yaşayan Defne, her şeyi geride bırakıp ailesiyle birlikte Bursa’ya taşınma kararı aldı. Bu ayrılığı fırsat bilen Selma, Defne’nin Kadir’in hayatından tamamen çıkması için ofis masasına 10 milyon TL’lik bir çek bırakarak gerilimi tırmandırdı.

        Şirket cephesinde ise mücadeleler sürerken, Tolga projeyi finanse etmek için Levent’e yüzde elli ortaklık teklif etti. Levent, köşeye sıkışmışlıktan kurtulmak için Defne’yi Kadir’le yaptığı 10 milyon liralık gizli anlaşmayı ifşa etmekle tehdit etti. Ancak bu konuşmaya şahit olan Kadir, beklenmedik bir hamleyle Defne’nin borcunu üstlenerek Levent’in tüm planlarını altüst etti.

        Defne ile Kadir aşkı sona erdi;

        REKLAM

        Her şeyden habersiz otobüsle şehirden ayrılmak üzere yola çıkan Defne, karşısında otobüsün önünü kesen Kadir’i buldu. Levent’e olan borcu kapattığını söyleyen Kadir, bu hamlesine karşılık Defne’nin proje bitene kadar sadece kendisine çalışmasını şart koştu. Yeni bir anlaşmayla geri dönen ikili, Tolga ve Levent’in ortaklık imzalarını atmak üzere olduğu toplantıya sürpriz bir baskın yaparak projenin tüm kontrolünü ele aldı.

        Kadir, Defne'nin gidişine izin vermedi;

        Birlikte çalışmaya başlayan Kadir ve Defne, projenin arsa sahiplerinden Nazlı ile görüşmeye gittiklerinde Nazlı’nın Kadir’e gösterdiği açık ilgi Defne’de büyük bir kıskançlığa neden oldu. Diğer yanda Leyla’nın, ikilinin kumsalda gizlice çekilmiş fotoğraflarına ulaşması tehlike çanlarını çaldırdı. Duygularını ve aşk acısını daha fazla bastıramayan Defne’nin, bölüm finalinde Kadir’le yüzleşerek kendi hayatına karışma hakkını çoktan kaybettiğini düşünmesi hikayenin seyrini tamamen değiştirdi.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        52 ilde sosyal medya üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yapan 216 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, 52 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı.(İHA)

        #muhtemel aşk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Yasa dışı bahis örgütlerinin "öğrenci evi" modeli deşifre oldu!
        Yasa dışı bahis örgütlerinin "öğrenci evi" modeli deşifre oldu!
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak