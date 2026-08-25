'Muhteşem Yüzyıl' oyuncuları bir arada
Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncuları Selim Bayraktar, Nur Fettahoğlu, Selen Öztürk ve Selma Ergeç yıllar sonra yeniden buluştu
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 20:06 Güncelleme:
2011-2014 yılları arasında yayımlanan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin oyuncuları, yıllar sonra bir araya geldi.
Selim Bayraktar, Nur Fettahoğlu, Selen Öztürk ve Selma Ergeç'in buluşmasından kareler, oyuncular tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Birlikte geçirdikleri zamandan fotoğrafları takipçileriyle paylaşan oyuncuların buluşması, kısa sürede ilgi gördü.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
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