Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Muhteşem Yüzyıl' oyuncuları bir arada

        'Muhteşem Yüzyıl' oyuncuları bir arada

        Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncuları Selim Bayraktar, Nur Fettahoğlu, Selen Öztürk ve Selma Ergeç yıllar sonra yeniden buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 20:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Muhteşem Yüzyıl' oyuncuları bir arada

        2011-2014 yılları arasında yayımlanan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin oyuncuları, yıllar sonra bir araya geldi.

        Selim Bayraktar, Nur Fettahoğlu, Selen Öztürk ve Selma Ergeç'in buluşmasından kareler, oyuncular tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Birlikte geçirdikleri zamandan fotoğrafları takipçileriyle paylaşan oyuncuların buluşması, kısa sürede ilgi gördü.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muhteşem yüzyıl
        #Selim Bayraktar
        #Nur Fettahoğlu
        #selen öztürk
        #Selma Ergeç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu