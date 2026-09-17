Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Televizyon
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Murat Aygen, 'Kızılcık Şerbeti'nde

        Murat Aygen, 'Kızılcık Şerbeti'nde

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna başarılı oyuncu Murat Aygen katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 13:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz isim

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler’in paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna başarılı oyuncu Murat Aygen dahil oldu.

        Dizide Murat Aygen, Kıvılcım’ın yeni komşusu olan “Lider” karakterine hayat veriyor. Dizinin sürprizlerle dolu yeni sezonunda gizemli bir iş insanı olan Lider’in gelişi Kıvılcım ve Ömer’i zorlu bir sınava sürüklüyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu 'Kızılcık Şerbeti' 5'inci sezonuyla yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Aygen
        #show tv
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        'Uzaklaştırma' kararı vardı! Eşi sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı
        'Uzaklaştırma' kararı vardı! Eşi sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı
        MSB'den Yunan Başbakanı'na tepki!
        MSB'den Yunan Başbakanı'na tepki!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        İnternet dili sözlüğe girdi!
        İnternet dili sözlüğe girdi!
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Salça yaparken kalp damarı yırtıldı
        Salça yaparken kalp damarı yırtıldı
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        'Sevdan Bir Ateş' zirvede!
        'Sevdan Bir Ateş' zirvede!