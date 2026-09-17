Murat Aygen, 'Kızılcık Şerbeti'nde

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler’in paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna başarılı oyuncu Murat Aygen dahil oldu.

Dizide Murat Aygen, Kıvılcım’ın yeni komşusu olan “Lider” karakterine hayat veriyor. Dizinin sürprizlerle dolu yeni sezonunda gizemli bir iş insanı olan Lider’in gelişi Kıvılcım ve Ömer’i zorlu bir sınava sürüklüyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu 'Kızılcık Şerbeti' 5'inci sezonuyla yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.