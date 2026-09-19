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        Haberler Magazin Murat Yıldırım, Toronto Film Festivali'nde

        Murat Yıldırım, Toronto Film Festivali'nde

        Murat Yıldırım ve Eva Green'in başrollerini paylaştığı 'Trees Are Watching', dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 16:17 Güncelleme:
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        Murat Yıldırım Toronto'da

        Murat Yıldırım ve Eva Green'in başrollerini paylaştığı 'Trees Are Watching', dünya prömiyerini prestijli Toronto Uluslararası Film Festivali'nde (TIFF) gerçekleştirdi.

        Ünlü oyuncuya, 2016 yılında hayatını birleştirdiği, iki çocuk annesi ve filmde konuk oyuncu olarak sürpriz bir role imza atan eşi Iman Elbani eşlik etti.

        Festival kapsamında Murat Yıldırım, kırmızı halıda basın mensuplarıyla ve sinemaseverlerle bir araya geldi.

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        #Murat Yıldırım
        #Eva Green
        #Iman Elbani
        #Trees Are Watching
        #Toronto Film Festivali
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