Murat Yıldırım, Toronto Film Festivali'nde

Murat Yıldırım ve Eva Green'in başrollerini paylaştığı 'Trees Are Watching', dünya prömiyerini prestijli Toronto Uluslararası Film Festivali'nde (TIFF) gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncuya, 2016 yılında hayatını birleştirdiği, iki çocuk annesi ve filmde konuk oyuncu olarak sürpriz bir role imza atan eşi Iman Elbani eşlik etti.

Festival kapsamında Murat Yıldırım, kırmızı halıda basın mensuplarıyla ve sinemaseverlerle bir araya geldi.